Ekonomi Pegasustan Sabiha Gökçendeki kazaya ilişkin açıklama
İŞ DÜNYASI

Pegasus'tan Sabiha Gökçen'deki kazaya ilişkin açıklama

Pegasus Hava Yolları, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'nda uçaklarının pistten çıkmasına ilişkin, "Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır." ifadesini kullandı.

Haber Merkezi AA
Pegasus'un uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 30 metreden aşağı düşmüştü.
Pegasus'un uçağı Sabiha Gökçen Havalimanı'nda pistten çıkarak 30 metreden aşağı düşmüştü.

Pegasus Hava Yolları'nın Twitter adresinden yapılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"İzmir Adnan Menderes-Sabiha Gökçen seferini yapan PC2193 sefer sayılı TC-IZK kuyruk tescilli uçağımızın 5 Şubat 2020'de yaşadığı kaza sonrasında resmi kaynakların da teyit ettiği üzere 3 misafirimizin hayatını kaybettiğini üzülerek bildiririz.

Acımız çok büyük. Kazada hayatını kaybeden misafirlerimize Allah'tan rahmet, aile ve yakınlarına başsağlığı diliyor, yakınlarının acılarını yürekten paylaşıyoruz.

Yaralı olan yolcularımızın tedavileri hastanelerde devam etmektedir. Tüm yaralı yolcularımıza acil şifalar diliyoruz. Şu anda önceliğimiz vefat eden misafirlerimizin yakınlarına destek olup yanında bulunmak, acılarına ortak olmak ve yaralı yolcularımızın hastanelerdeki tüm ihtiyaçlarını karşılamaktır."

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