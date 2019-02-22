Ekonomi PepsiConun 2018 yılı net gelirleri 646 milyar dolara çıktı
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PepsiCo’nun net geliri 64.6 milyar dolara çıktı: 2009 yılından bu yana en yüksek büyüme oranı

PepsiCo’nun 2018 yılı net gelirleri 64.6 milyar dolara çıktı

Dünyanın en büyük gıda şirketlerinden PepsiCo, 2018 yılında net gelirini bir önceki yıla göre yüzde 1.8 artırarak 64.6 milyar dolara yükseltti.

Haber Merkezi DHA
​PepsiCo son on yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı.
​PepsiCo son on yılın en yüksek büyüme oranına ulaştı.

PepsiCo’dan yapılan açıklamada, "Türkiye'nin de parçası olduğu Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi'nde (ESSA) yüzde 7 organik ciro artışı ile 2009 yılından bu yana en yüksek büyüme oranına ulaştı. Yine ESSA bölgesinde toplam gelirini yüzde 4.0 artırarak 11.5 milyar dolara çıkaran PepsiCo'nun, bu bölgedeki faaliyet karı ise yüzde 4.0'lük artışla 1.3 milyar dolar düzeyine çıktı" denildi.

Sonuçları değerlendiren PepsiCo Yönetim Kurulu Başkanı ve CEO'su Ramon Laguarta, "Dördüncü çeyrek ve 2018 yılının tamamında elde ettiğimiz sonuçlardan memnuniyet duyuyoruz" dedi ve ekledi:

"2018, yılın başında belirlediğimiz finansal hedeflerin her birini karşıladığımız veya aştığımız bir yıl oldu. Uluslararası faaliyetlerimiz çerçevesinde Avrupa ve Sahra Altı Afrika Bölgesi çok iyi bir performans sergilemeyi sürdürdü. Bunun yanı sıra, işimizin genel görünümü ile ilgili de heyecanlıyız. Geniş ve büyüyen kategorilerde iyi konumlandırılmış ve yıllar içinde bunlara ilişkin güçlü yetenekler geliştirmiş durumdayız. 2019'da, yıla girerken sahip olduğumuz ivmeden yararlanmayı ve gelecek yıllarda başarı yolunda pozisyonumuzu daha da güçlendirecek yeteneklere yatırım yapmaya devam etmeyi amaçlıyoruz."

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