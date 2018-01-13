Petkim STAR Rafineri'deki hisse payını üç taksitte ödeyecek

Şirketten konuya ilişkin yapılan yazılı açıklamada, SOCAR Türkiye iştiraki olan Petkim'in petrokimya piyasasında yaşanan olumlu konjonktürden en iyi şekilde yararlanarak, son dönemde rekor karlılık seviyelerine ulaştığı belirtildi.

Açıklamada, rafineri-petrokimya entegrasyonunu sağlamak amacıyla Petkim'in STAR Rafineri'nin sahibi olan Rafineri Holding AŞ'nin yüzde 30 hissesini 720 milyon dolar karşılığında almak üzere 9 Ocak'ta anlaşma imzaladığı anımsatıldı.

Bu satın almayla Petkim'in, dolaylı olarak STAR Rafineri'nin yüzde 18 hissesinde pay sahibi olacağı kaydedilen açıklamada, 720 milyon doların 240'ar milyon dolar olmak üzere üç taksitten oluşacak ödeme planına göre ödeneceği, son taksidin ödemesinin ise STAR Rafineri tamamlandığında yapılacağı bildirildi.

Petkim'in 55 milyon avroluk Petkim Rüzgar Enerjisi Santrali (RES) yatırımı, 400 milyon dolarlık Petkim Konteyner Terminali ve STAR Rafineri'den 720 milyon dolarlık ortaklığıyla petrokimya piyasası dışındaki alanlarda da gelir çeşitliliğini artırma stratejisini sürdürdüğü ifade edilen açıklamada, şu bilgilere yer verildi:

"Yakaladığı karlılık ve düşük borçluluk seviyesinin olumlu getirisi olarak yatırımlarını hızlandıran Petkim, bu çeşitlilik sayesinde önemli ve düzenli nakit akışını da sağlayabilecek. Art arda açıkladığı güçlü finansal sonuçları ile yatırımcıların güvenini pekiştiren Petkim bu satın almayı, yakın zamanda gerçekleştirilecek ve yüksek miktarda talep gelmesi beklenen Eurobond ihracı ve kendi kaynakları ile finanse edecek."

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