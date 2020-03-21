Ekonomi Emeklilere müjdeli haber Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek
TÜRKİYE EKONOMİSİ

Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek! Bayram ikramiyeleri ne zaman verilecek?

Emeklilere müjdeli haber: Ramazan Bayramı ikramiyeleri erken ödenecek

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Emeklilere, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyesini nisan ayında vereceğiz" dedi.

Haber Merkezi AA
Arşiv
Arşiv

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Yeni Koronavirüsün Etkileri ile Mücadele Paketi’nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından geçen hafta açıklandığını anımsattı.

Paketin çalışma hayatının tüm taraflarının yanı sıra emeklilere yönelik de tedbirler içerdiğini belirten Selçuk, bu kapsamda en düşük emekli aylığının 1500 liraya yükseltildiğini vurguladı.

Emeklilerin aylıklarını nisan ayı itibarıyla ödemeyi planladıklarını bildiren Bakan Selçuk, kamu bankalarının yeni koronavirüs riskine karşı 76 yaş üzeri emeklilerin istemeleri halinde ödemelerini evlerinde yapabileceğini söyledi.

2 milyon aileye bin TL yardım yapılacak
EKONOMİ
2 milyon aileye bin TL yardım yapılacak

Emeklilere 2018'den itibaren dini bayramlarda bin lira ikramiye vermeye başladıklarını da hatırlatan Selçuk, "Bu konuda önümüzdeki Ramazan Bayramı ile ilgili müjde niteliğinde bir karar aldık. Emeklilerimize, Ramazan Bayramı için mayıs ayında ödenmesi gereken bin liralık bayram ikramiyelerini nisan ayında vereceğiz" dedi.

Bakan Selçuk, bu süreci takip ederek ihtiyaç oldukça tüm kesimleri ilgilendiren tedbir ve destekler almaya devam edeceklerini sözlerine ekledi.
Hastaneler yağmalanıyor

Hastaneler yağmalanıyor

Fransa'da işler çığırından çıktı, maske ve dezenfektanlar çalındı...
Rusya resti çekti

Rusya resti çekti

​Petroldeki savaşı daha da kızıştıracak açıklama.
Fransız doktorisyan etti

Fransız doktor
isyan etti

​"Maskemiz yok. Bizi bu noktaya getirenler hesap verecek!"
50 milyon kişi<br>işini kaybedebilir

50 milyon kişi
işini kaybedebilir

​Turizmde koronavirüs sonrası korkunç kayıp.
Erken ödenecek

Erken ödenecek

​Bakan Selçuk, emeklilere müjdeli haberi verdi.
Geçici süreyle<br>izin verilmeyecek

Geçici süreyle
izin verilmeyecek

İçişleri Bakanlığı 81 ile talimat gönderdi.
Caddeler yıkandı

Caddeler yıkandı

​Giresun Belediyesi'nden kentte koronavirüs önlemi.
Burada <br>üretim yapıyorlardı

Burada
üretim yapıyorlardı

Fırsatçılar vatandaşı zehirleyemeden yakayı ele verdi.
Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

Konya BB öğrenciler için eğitici filmler yayınlıyor

50 bölümlük 'Bilim Bakalım' filmleri yayınlanıyor.
2 milyon<br>aileye bin TL

2 milyon
aileye bin TL

​Bakan açıkladı: İhtiyaç sahibi ailelere verilecek.
3 litre sınırı getirildi

3 litre sınırı getirildi

Koronavirüse karşı şişe şişe satın almaya başladılar.
11 bini aştı

11 bini aştı

Koronavirüsten ölenlerin sayısı giderek artıyor.
3 aylığına<br>görev verilebilecek

3 aylığına
görev verilebilecek

Koronavirüs salgını sonrası kritik değişiklik...
Ülkelerine<br>geri döndüler

Ülkelerine
geri döndüler

​Kontrollerin ardından tek tek gemiye alındılar.
3 ülkeye<br>daha sıçradı!

3 ülkeye
daha sıçradı!

Tüm okullar tatil edildi, kara sınırları kapatıldı.
Virüse karşı<br>naylonlu önlem

Virüse karşı
naylonlu önlem

​Eczaneden sonra kuyumcuda da görüldü.
Test sonuçları <br>belli oldu

Test sonuçları
belli oldu

​Hakan Çalhanoğlu'ndan koronavirüs açıklaması.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.