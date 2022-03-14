Ekonomi Rekabet Kurulu iki maden suyu markasına soruşturma
İŞ DÜNYASI

Rekabet Kurulu iki maden suyu markasına soruşturma

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek ve Kınık Maden Suları hakkında, rekabete aykırı hareket edip etmediklerinin tespitine yönelik ön araştırmayı sonuca bağlayarak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi İHA
Rekabet Kurulu iki maden suyu markasına soruşturma
Foto/arşiv

Rekabet Kurulu, Beypazarı İçecek Pazarlama Dağıtım Ambalaj Turizm Petrol İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Kınık Maden Suları A.Ş. hakkında 4054 sayılı Kanun’un 4. maddesinde yer alan, "Belirli bir mal veya hizmet piyasasında doğrudan veya dolaylı olarak rekabeti engelleme, bozma ya da kısıtlama amacını taşıyan veya bu etkiyi doğuran yahut doğurabilecek nitelikte olan teşebbüsler arası anlaşmalar, uyumlu eylemler ve teşebbüs birliklerinin bu tür karar ve eylemleri hukuka aykırı ve yasaktır" kararını ihlal edip etmediklerinin tespitine yönelik açılan ön araştırmada elde edilen bilgi, belge ve tespitleri ciddi ve yeterli bularak soruşturma başlatılmasına karar verdi.

Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselişe geçen emtia fiyatları rekor seviyelerden dönüş yaptı
EKONOMİ
Rusya-Ukrayna savaşı sonrası yükselişe geçen emtia fiyatları rekor seviyelerden dönüş yaptı

Rusya'nın hedefindeki bölge: Kömür ve gaz rezervleriyle dikkat çekiyor
EKONOMİ
Rusya'nın hedefindeki bölge: Kömür ve gaz rezervleriyle dikkat çekiyor

Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
EKONOMİ
Ukrayna üzerinden gaz akışı devam edince fiyatlar yüzde 12 düştü
Devamı gelecek

Devamı gelecek

Türkiye'nin ilk tank ihracatı tamam.
Koca köy kayboldu

Koca köy kayboldu

Evlerine gidebilmek için dev tüneller açtılar.
Müjdeleri peş peşe sıraladı

Erdoğan, sağlık çalışanlarıyla ilgili yeni düzenlemeleri açıkladı.

Öğrencilere burs desteği başlıyor

Öğrencilere burs desteği başlıyor

​Türkiye'ye model olabilecek bir projeye daha imza attı.

İki bin 300 katılımcı arasından aday olarak gösterilmişti.

​Hastane saldırısında yaralanan kadın bebeğiyle hayatını kaybetti.

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi
Ekonomi

ABD'den Türkiye'ye önemli ziyaret: Rusya'dan kaçan 5 bin şirket rotayı Türkiye'ye çevirdi

ABD'nin Ankara Büyükelçisi Flake'nin Rusya'dan çıkmaya hazırlanan 5 bin ABD'li firmaya Türkiye'yi adres gösterdiğine yönelik haberlerin ardından Amerikan şirketleri temsilen ABD Ticaret Odası Başkan Yardımcısı Myron Brilliant bu hafta Türkiye'yi ziyaret edecek.
Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar
Spor

Galatasaray-Beşiktaş rekabetinden ilginç notlar

97 yıllık rekabette ilk golü Beşiktaşlı Refik Osman Top attı. Rekabetin gol kralı 29 golle Beşiktaşlı Hakkı Yeten olurken, Galatasaraylı Gündüz Kılıç, 5 kezle bir maçta en fazla gol atan futbolcu unvanını aldı. Geride kalan 350 maçta en farklı skorlu galibiyetleri Galatasaray 9-2, Beşiktaş ise 5-0'lık sonuçlarla elde etti. Beşiktaş üst üste 17, Galatasaray ise 15 maç rakibine karşı galip gelemedi. Siyah-beyazlı takımın ev sahipliğinde, 22 Eylül 2013 tarihinde Atatürk Olimpiyat Stadı'nda yapılan derbiyi deplasman yasağı nedeniyle tamamı Beşiktaşlı 76 bin 127 biletli seyirci izledi ve bu rakam lig tarihinin seyirci rekoru olarak kayıtlara geçti.
Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi
Gündem

Montrö Bildirisi davası: İki emekli amiral ifade verdi

"Montrö Bildirisi" ya da "Emekli Amiraller Bildirisi" olarak bilinen açıklamayla Montrö Boğazlar Sözleşmesi gündemi üzerinden milli iradeyi hedef alan ve haklarında dava açılan 103 emekli amiral arasında yer alan emekli koramiral Atilla Kıyat ve emekli tuğamiral İbrahim Akın İstanbul’da ifade verdi.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.