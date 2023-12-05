|
Ekonomi

Rekabet Kurulu'nda Uğur Soğutma'nın sözlü savunma toplantısı yapıldı

Rekabet Kurulunda, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında yürütülen soruşturmanın sözlü savunma toplantısı gerçekleştirildi. Toplantı, Rekabet Kurumu Başkanı Birol Küle'nin başkanlığında, Kurumun merkez binasında yapıldı.

13:31 - 5/12/2023 Salı
AA
Rekabet Kurulu
Rekabet Kurulu

Küle, Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ hakkında Rekabetin Korunması Hakkında Kanun'un ihlal edilip edilmediğinin tespitine yönelik soruşturma açıldığını hatırlattı.


Şirket savunmasının ticari sır içeren bölümünün gizli oturumda dinlenmesi talebinin kabul edildiğini söyleyen Küle
, "Gizlilik içeren bölüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek, bu kısım geldiğinde ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, elde edilen deliller ve savunmaların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini, bu nedenle anılan eylem açısından teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığını ifade etti.


Şirketin, yeniden satıcıların satış fiyatına müdahale ederek, ilgili kanunu ihlal ettiği sonucuna ulaşıldığını belirten temsilci, şunları kaydetti:

"Bu çerçevede teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde verilecek para cezalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, temel para cezası oranının, teşebbüsün yıllık gayrisafi gelirinin binde beşi ile yüzde üçü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin beş yıldan uzun sürmüş olması sebebiyle cezanın bir katı oranında artırılabileceği, bu cezanın artırılmasını veya hafifletilmesini gerektiren ağırlaştırıcı veya hafifletici bir unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."

Firma adına sözlü savunma yapan Finans Direktörü Mehmet Ali Kurşun da şirketin çevrim içi kanallardan satış yapan bayilere yönelik hiçbir değerlendirmesi, yönlendirmesi, bir satış aracı, satış kanalı, sipariş kotası, internette satış kısıtlaması, kapalı otomasyon ve sistemler, miktar hedefi, otomatik veya tek taraflı tahsilat sistemleri benzeri hiçbir uygulaması olmadığını bildirdi.


Kurşun, bayiliklerin perakende satış fiyatlarını kendi iradeleriyle belirleyerek uyguladıklarını ifade etti.

Kurul, soruşturmaya ilişkin nihai kararını 15 gün içinde açıklayacak. Karar, daha erken alınması durumunda Rekabet Kurumunun internet sitesinden duyurulacak.




#Rekabet Kurulu
#sözlü savunma
#Uğur Soğutma Makinaları Sanayi ve Ticaret AŞ
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
Mega Metal’in halka arzı için talep toplama tarihleri belli oldu