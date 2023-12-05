Rekabet Kurulu'nda Uğur Soğutma'nın sözlü savunma toplantısı yapıldı

, "Gizlilik içeren bölüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek, bu kısım geldiğinde ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

, "Gizlilik içeren bölüm savunmalar tamamlandıktan sonra dinlenecek, bu kısım geldiğinde ilgili taraf, soruşturma heyeti ve dosya ile ilgili Kurum personeli dışındaki bütün kişilerin toplantıya erişimi engellenecektir." dedi.

Soruşturma heyeti temsilcisi, elde edilen deliller ve savunmaların ilgili mevzuat çerçevesinde değerlendirildiğini dile getirerek, şirketin yeniden satıcıların internet üzerinden satış yapmalarını engellediğine yönelik herhangi bir eyleminin tespit edilemediğini, bu nedenle anılan eylem açısından teşebbüs hakkında idari para cezası verilmesine yer olmadığını ifade etti.

"Bu çerçevede teşebbüs hakkında idari para cezası uygulanması gerektiği kanaatine ulaşılmıştır. Bu doğrultuda, rekabeti sınırlayıcı anlaşma, uyumlu eylem ve kararlar ile hakim durumun kötüye kullanılması halinde verilecek para cezalarına ilişkin yönetmelik hükümleri uyarınca yapılan değerlendirme neticesinde, temel para cezası oranının, teşebbüsün yıllık gayrisafi gelirinin binde beşi ile yüzde üçü arasında belirlenebileceği, ihlal süresinin beş yıldan uzun sürmüş olması sebebiyle cezanın bir katı oranında artırılabileceği, bu cezanın artırılmasını veya hafifletilmesini gerektiren ağırlaştırıcı veya hafifletici bir unsur bulunmadığı sonuç ve kanaatine ulaşılmıştır."