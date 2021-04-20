Beklenen onay çıktı: OYAK Saralle ve Tadelle dahil beş markayı satın aldı

OYAK’ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu’nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

İSTİHDAMDA CİDDİ İMKANLAR SUNMAYI AMAÇLIYORUZ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yaptık. İnovasyonu odağımıza koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz. Pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı amaçlıyoruz” denildi.

REKLAM

EKONOMİ Oyak Tadelle ve Sarelle'yi satın alıyor