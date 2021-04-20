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Ekonomi Beklenen onay çıktı OYAK Saralle ve Tadelle dahil beş markayı satın aldı
İŞ DÜNYASI

Rekabet Kurulu'ndan beklenen onay çıktı: OYAK Saralle ve Tadelle dahil beş markayı satın aldı

Beklenen onay çıktı: OYAK Saralle ve Tadelle dahil beş markayı satın aldı

OYAK’ın Sagra ile birlikte imzaladığı satın alma anlaşmasına Rekabet Kurulu’ndan beklenen onay geldi. Kuruldan çıkan onay sonrası Sarelle, Tadelle, Gol, Sagra Special ve Gofy markaları ile Sanset Gıda’nın Ordu’da bulunan fabrikası OYAK bünyesine geçti.

Haber Merkezi DHA
Rekabet Kurulundan beklenen onay çıktı: OYAK Saralle ve Tadelle dahil beş markayı satın aldı
OYAK’ın, Sagra satın almasına Rekabet Kurulu'ndan onay çıktı.

OYAK’ın Türkiye çikolatalı ürünler pazarının 85 yıllık köklü markası Sagra'yı satın alma anlaşması Rekabet Kurulu tarafından onaylandı.

Rekabet Kurulu’nun onayladığı Sanset Gıda ile yapılan satın alma anlaşmasına göre Sagra ile birlikte Sarelle, Tadelle ve Gol markaları OYAK Grup Şirketleri bünyesine katıldı. Satın alma işleminin, diğer yasal izin ve onayların alınmasının ardından tamamlanması planlanıyor.

İSTİHDAMDA CİDDİ İMKANLAR SUNMAYI AMAÇLIYORUZ

Konuyla ilgili yapılan açıklamada, “Sagra ile gıda sektörüne güçlü giriş yaptık. İnovasyonu odağımıza koyarak pazardaki fırsatları değerlendirdikten sonra ürün gamını ve marka sayısını arttırıp zengin bir portföye ulaşmayı hedefliyoruz. Katma değeri yüksek ürünlerle gıda ihracatında önemli bir hacme ulaşmayı ve böylece Karadeniz boyunca fındık üreticilerine de önemli bir katkı sağlamayı planlıyoruz. Pazar payı ve ihracattaki artış ile birlikte de başta Ordu olmak üzere Karadeniz bölgesine istihdam konusunda ciddi imkanlar sunmayı amaçlıyoruz” denildi.

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