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Ekonomi

Rosatom ve DP World'ten dev işbirliği: Küresel lojistik operatörü kuracaklar

Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu Rosatom ve DP World küresel pazarda uluslararası lojistik operatörü kurmak için anlaşma imzaladı. Anlaşma BRICS ülkeleri ve partnerleri arasında uluslararası ticaretin verimliliğini artırmayı ve kesintisiz, sürdürülebilir küresel taşımacılık ve lojistik tedarik zincirleri oluşturmayı amaçlıyor.

11:56 - 8/12/2023 Cuma
AA
Rosatom ve DP World uluslararası lojistik operatörü kuracak
Rosatom ve DP World uluslararası lojistik operatörü kuracak

Rosatom ve DP World, Rusya ve uluslararası pazarlarda faaliyet gösterecek uluslararası lojistik operatörü kuracak.


Dubai'deki COP28'de düzenlenen imza törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile DP World Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem katıldı.

Açıklamada, "Rosatom ve DP World, BRICS üyeleri ve partner ülkeler arasında küresel tedarik zincirlerinin güvenilirliğini genişletmeyi ve geliştirmeyi, küresel ticareti artırmayı ve küresel sürdürülebilir kalkınma gündemini ilerletmeyi amaçlayan lojistik entegrasyonu sağlayacak.


Anlaşma, Kuzey Deniz Rotası dahil Rusya, Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’nın temel altyapısına dayanarak hayata geçirilecek." ifadelerine yer verildi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Özellikle Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin şeffaflığını ve erişilebilirliğini artıracak küresel bir lojistik operatörü oluşturmak üzere uzmanlığımızı, yetkinliklerimizi ve altyapı kapasitemizi birleştirmek için DP World ile anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulundu.




#ROSATOM
#Rusya Devlet Nükleer Enerji Kuruluşu
#DP World
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