Rosatom ve DP World'ten dev işbirliği: Küresel lojistik operatörü kuracaklar

Dubai'deki COP28'de düzenlenen imza törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile DP World Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem katıldı.

Dubai'deki COP28'de düzenlenen imza törenine Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev ile DP World Grup Başkanı ve İcra Kurulu Başkanı Sultan Ahmed Bin Sulayem katıldı.

Açıklamada, "Rosatom ve DP World, BRICS üyeleri ve partner ülkeler arasında küresel tedarik zincirlerinin güvenilirliğini genişletmeyi ve geliştirmeyi, küresel ticareti artırmayı ve küresel sürdürülebilir kalkınma gündemini ilerletmeyi amaçlayan lojistik entegrasyonu sağlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Rosatom Genel Müdürü Aleksey Likhachev, "Özellikle Avrasya, Orta Doğu, Afrika ve Güney Amerika’daki gelişmekte olan ülkelerde taşımacılık ve lojistik hizmetlerinin şeffaflığını ve erişilebilirliğini artıracak küresel bir lojistik operatörü oluşturmak üzere uzmanlığımızı, yetkinliklerimizi ve altyapı kapasitemizi birleştirmek için DP World ile anlaşmaya vardık." değerlendirmesinde bulundu.