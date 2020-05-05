Sakal traşı uyarısı: Koronavirüs salgını bitene kadar yasak olmalı

11 Mayıs'ta yeniden faaliyete başlayacak kuaförler maske, siperlik ve uzun iş gömleğiyle traş yapacak.

Koronavirüs ile mücadelede alınan tedbirlerin kademeli olarak kaldırılması kararının ardından normalleşme süreci başlamış oldu.

Berber ve kuaförlerin 11 Mayıs itibariyle açılacak olmasını İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz değerlendirdi.

Akyüz, belirli kısıtlamalar içerisinde yeniden faaliyete başlayacak berberlerin koruyucu ekipmanlar tedarik edeceklerini söyledi. 11 Mayıs’ın miladi bir tarih olduğunu söyleyen Akyüz, bu günün kuaförler günü olarak belirlenmesini talep etti.

İKİ KOLTUK ARASINDAKİ KOLTUK ÇALIŞMAYACAK

Çalışmaların randevu sistemiyle olacağını dile getiren Akyüz, “Müşteri gelip dükkanda bekletilmeyecek. İçeri bir müşteri çıkmadan diğer müşteri alınmayacak. Randevusu gelen müşteri içeri girecek. İçeride iki koltuk varsa birisi çalışmayacak. Aradaki koltuk çalışmayarak salonlarımızda sosyal mesafeyi korumuş olacağız. Müşteri içeri girerken elleri dezenfekte edilecek. Koltuğa geçinceye kadar maskeli olacak. Geçtikten sonra kuaför maskesiyle, siperliğiyle ve beyaz uzun iş gömleğiyle, tek kullanımlık havlu kullanarak hizmete başlayacağız” diye konuştu.

İstanbul Berberler Odası Başkanı Şükrü Akyüz

ZAM TALEBİMİZ SÖZ KONUSU DEĞİL

Meslektaşlarına seslen Akyüz, “Maliyetleri artacaktır. Traş tarifelerini almakta çekinmesinler. Hizmet alanlara sesleniyorum. Camlarında aşırı derece düşük fiyatlar yazan dükkanları asla tercih etmesinler. Buralarda her türlü hastalığa kapılabilirler. Sonradan pişman olurlar. Açılış aşamasında ‘Şu ürünü aldık, bu ürünü aldık’ zam talebimiz söz konusu değil. Resmi tarifelerimize uysunlar” dedi.

USTURAYLA TRAŞ RİSKLİ

Sakal tıraşının risk taşıyan bir işlem olduğunun altını çizen Akyüz, “Ben usturayla sakal traşı yapılmasının salgın bitinceye kadar yasak olduğunu, sakalların yalnızca makinayla inceltilip düzeltileceğini söylüyorum” dedi.

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“Belediyelerimizin esnafa sahip çıkmasını istiyorum”

Belediyelerden bir beklentilerini olduğunu söyleyen Akyüz, “Açıldığı an itibariyle dezenfekte işlemlerinde esnafımıza yardımcı olmalarını istiyoruz. Esnafın yapacak gücü yok. Bizim yapabilmemiz söz konusu değil. Burada belediyelerimizin esnafa sahip çıkmasını istiyorum. Bir kaç belediye berber dükkanlarının adreslerini almışlardır. Bu salgın başladığında bazı belediyeler dükkanlarımız dezenfekte işlemlerini yapmışlardır ama kapandıktan sonra yarım kaldı. Açıldıktan sonra mutlaka belediyelerimizden bu hizmetleri bekliyoruz” dedi.