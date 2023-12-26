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Ekonomi

Sanayide kapasite kullanımı aralık ayında azaldı

İmalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı (KKO), aralıkta geçen aya göre 0,5 puan azalışla yüzde 77,5'e düştü.

11:26 - 26/12/2023 Salı
AA
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankasından (TCMB) yapılan açıklamaya göre, imalat sanayisinde faaliyet gösteren 1735 iş yeri tarafından aralık ayı İktisadi Yönelim Anketi'ne verilen yanıtlar toplulaştırılarak değerlendirildi.


Anket sonuçlarına göre, imalat sanayisi genelinde kapasite kullanım oranı, aralıkta geçen aya kıyasla 0,5 puan azalarak yüzde 77,5'e geriledi.

Mevsimsel etkilerden arındırılmış kapasite kullanım oranı ise (KKO-MA) geçen aya göre 0,2 puan azalarak yüzde 77,3'e indi.



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Asgari ücrette kritik haftaya girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta beklenen üçüncü toplantıyla birlikte açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret zammı ile ilgili bazı senaryolar var. 2024 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...




#KKO
#TCMB
#Kapasite kullanım oranı
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