Sanayide kapasite kullanımı aralık ayında azaldı

Asgari ücrette kritik haftaya girildi. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmalarında taraflar müzakerelerde belli bir aşamayı geride bırakırken, nihai karar bu hafta beklenen üçüncü toplantıyla birlikte açıklanacak. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan'ın asgari ücreti belirleme çalışmalarında gelinen son duruma ilişkin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ı bilgilendirmesinin ardından nihai kararın kamuoyuyla paylaşılması bekleniyor. 2024 Ocak ayı itibariyle geçerli olacak yeni asgari ücret zammı ile ilgili bazı senaryolar var. 2024 asgari ücret zam oranı ne kadar olacak? Yeni asgari ücret ne zaman, ayın kaçında açıklanacak? İşte konuya ilişkin son bilgiler...