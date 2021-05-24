Saralle ve Tadelle'den sonra şimdi de Tamek'i satın alıyor

Satın alma işleminin tamamlanmasının ardından Tamek’in meyve suları, sebze ve meyve konsantreleri, salça, hazır yemekler, reçel, marmelat, hazır soslar, haşlanmış ürünler, ketçap, mayonez ve donmuş ürünlerin üretimi, satışı ve pazarlamasına dair tüm varlıkları ve bu işlerle ilgili markaların geri kalanlarına sahip olan Asena Patent Marka Fikri Telif Hakları Danışmanlığı ve Ticareti A.Ş.’nin tüm hisseleri OYAK tarafından devralınacak.

Gıda sektöründeki hedeflerini bir sonraki aşamaya taşıdıklarını ve yeni kategorilere adım atma fırsatına kavuştuklarını belirten OYAK Genel Müdürü Süleyman Savaş Erdem, “Son beş yılda HEKTAŞ ile tarım alanında attığımız stratejik adımların ışığında gıda sektöründe de etkinliğimizi artıracağız. Sagra ve Tamek gibi geçmişi uzun yıllara dayanan, Türk halkının beğenisini kazanmış güçlü markaları küresel olarak da hak ettikleri konuma taşıyacağız” dedi.

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“YURT İÇİ VE İHRACAT PAZARLARINDA PAYDAŞLARIMIZLA BÜYÜYECEĞİZ”

Tamek ile gıda sektöründe önemli bir yatırıma imza atacak olmanın yanı sıra, gıda sektörü adına geleceğe yönelik yeni atılımlarda bulunmanın önemini vurgulayan Erdem, “2017’de çizdiğimiz vizyonun meyvelerini almanın memnuniyetini yaşıyoruz. Tamek özellikle meyve suyu ve salça alanında ülkemizin önde gelen markalarından. Markanın mirası ve bu mirasla birlikte gelen bilinirliği OYAK’ın gücü ile birleştiğinde efektif, hızlı ve karlı bir operasyon yaratabileceğimize inanıyoruz. Sagra ve Tamek markalarını stratejik vizyonumuz doğrultusunda büyütmeyi, yurt içindeki pazar payımızı ve ihracattaki etkinliğimizi arttırırken aynı zamanda dokunduğumuz tüm paydaşlarımızın da bizimle büyümelerine olanak sağlamayı hedefliyoruz” diye konuştu.

Tamek ürünlerinin mevcut pazar paylarını kısa vadede iki ila üç katına, orta vadede ise dört ila beş katına çıkarmayı hedeflediklerini de sözlerine ekleyen Erdem, şunları söyledi:

“Tamek’in cirosunun yaklaşık yüzde 30’u ihracattan geliyor. Biz bu oranı korumayı hedefliyoruz. Ancak ciroyu 5 yıl içinde mevcudun 10 katına çıkarmayı hedeflediğimizi düşünürsek ihracattaki büyüme beklentimizi de ifade etmiş oluruz.”

Erdem, “Tarım sektöründe yer alan şirketimiz HEKTAŞ’ta son yıllarda yaptığımız yatırımlarla ürünlerin tarladan rafa kadar olan serüvenine katkı sağladık. Şimdi gıda sektöründe de raftan tüketiciye yani sofralara ulaşmaya başladık. Bu serüvenin daha sağlıklı olması için tedarik zincirine yapacağımız önemli yatırımlarla da markalarımızı daha geniş çoğrafyalara ulaştırmayı planlıyoruz” diye konuştu.

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