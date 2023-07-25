Savunma Sanayiinin Şampiyonlar Ligi 'IDEF’23' başladı

CANiK IDEF 23
Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı himayelerinde, Millî Savunma Bakanlığı ev sahipliğinde, Türk Silahlı Kuvvetlerini Güçlendirme Vakfı yönetim ve sorumluluğunda düzenlenen IDEF’23 coşkulu ve geniş bir katılımla kapılarını açtı. IDEF’in en güçlü oyuncularından Türkiye’nin önde gelen global markası CANiK de savunma sanayiinde insansız silah sistemlerini temsil eden iddialı ürünleriyle fuarda yerini aldı.
Orta kalibre toplar fuarın gözdesi
Bu yıl 16’ncısı düzenlenen fuar 25-28 Temmuz 2023 tarihlerinde İstanbul Tüyap Fuar ve Kongre Merkezi’nde gerçekleştiriliyor. IDEF’23’te CANiK, ülkemizin milli 12.7 mm uçaksavarı olan CANiK M2 QCB’nin gelişmiş yeni versiyonu CANiK M3’ü ilk defa görücüye çıkarıyor. Orta kalibre top üretimi alanında dünyanın önde gelen firmalarından İngiliz AEI Systems şirketini geçtiğimiz yıl satın alan CANiK, alanında dünyada en iddialı ürünlerin başında gelen VENOM LR’yi ilk kez IDEF’23 kapsamında sergiliyor.
Deniz, hava ve kara platformları için büyük önem taşıyan 30x113 mm toplarının üretimi alanına yaptığı yatırımla büyük bir ses getiren CANiK, VENOM LR ile Türk Silahlı Kuvvetlerinin yanı sıra dost ve müttefik devletlerin silahlı kuvvetlerine kazandıracağı kabiliyetlerle Türkiye’nin gücüne güç katmayı hedefliyor. CANiK ayrıca, bağlı olduğu Samsun Yurt Savunma’nın (SYS) grup şirketlerinden UNIROBOTICS’in Milli Teknoloji Hamlesi ürünlerinin tümünü bu yıl IDEF’23’te dünyaya tanıtıyor.
Uzaktan kumandalı sistemler de IDEF’in en iddialı ürünlerinden
Milli UKSS ailesi milli entegrasyon çözümleri
IDEF’23 bu yıl insansız deniz araçları ve bu araçların birbiriyle haberleştiği sistemler arasında büyük bir rekabet yaşanıyor. CANiK de IDEF’23 kapsamında ayrıca UNIROBOTICS tarafından geliştirilen milli uzaktan komutalı stabilize silah (UKSS) kule ailesini tanıtıyor. HAVELSAN ile 2021’de yapılan sözleşmeye istinaden Açık Deniz Karakol gemilerinde kullanılacak ve 12,7 mm tüfek ile donatılacak TARGAN uzaktan komutalı stabilize kule görücüye çıkıyor.
Ayrıca TRAKON kulesini de bu ürün ailesinin bir diğer üyesi olarak fuarda sergileniyor. Yüksek teknolojili hafif yapısı ile 30x113 mm topun ateş gücünü bir araya getiren TRAKON’un yanı sıra Savunma Sanayii Başkanlığı’nın da desteklediği 5,56 mm gibi makineli tüfeklerden 12,7 mm gibi ağır makineli tüfeklere kadar farklı silahları taşıyabilen, aktif stabilizeli silah mesneti TRAKON Crew ve ultra hafif TRAKON Lite UKSS de sergilenen ürünler arasında yer alıyor.
CANiK IDEF’23 kapsamında Hol 4’te 413A ve 413B nolu stantta ürünlerini sergiliyor. Silah ve kulelere ek olarak birçok yeni optik çözüm ve aksesuarlar da bu fuarda beğeniye sunulacak. Stant içerisinde; CANiK, AEI Systems, UNIROBOTICS ve MECANiK ürünlerinin yanında CANiK ACADEMY ekibinin de eğitim verdiği büyük bir poligon yer alacak.