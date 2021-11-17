Ekonomi Rus bankasından Akkuyu NGSye 800 milyon dolarlık kredi
İŞ DÜNYASI

Rus bankasından Akkuyu NGS'ye 800 milyon dolarlık kredi

Rus bankası Sberbank, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'nin (NGS) inşaatı için 800 milyon dolarlık kredi sağlayacağını açıkladı.Bankanın Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Akkuyu NGS'nin Sberbank için stratejik öneme sahip olduğunu vurguladı.

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Haber Merkezi AA
Sberbank, Akkuyu NGSye 800 milyon dolar kredi sağlayacak
Foto/arşiv: Akkuyu NGS

Sberbank'tan yapılan açıklamada, bankanın santralin ilk kreditörü olduğu hatırlatıldı.

Sberbank'ın, Rosatom'un yan kuruluşu Akkuyu Nükleer AŞ'ye yeni bir kredi vereceği bilgisinin paylaşıldığı açıklamada, "Anlaşma kapsamında, Akkuyu Nükleer AŞ'ye 7 yıllık vadeyle 800 milyon dolarlık kredi sağlanacak." ifadesi kullanıldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Sberbank Yönetim Kurulu Başkan Vekili Anatoliy Popov, Akkuyu NGS'nin Sberbank için stratejik öneme sahip olduğunu belirterek, "Yeni verdiğimiz krediyle Rosatom uluslararası projelerindeki ana kredi sağlayıcı konumunu sürdürecek." değerlendirmesinde bulundu.

Türkiye'nin ilk nükleer güç santrali olacak Akkuyu NGS'ye ilişkin anlaşma, Rusya ile 2010'da imzalanmıştı. Akkuyu'da yapılacak santral, 4 reaktörden oluşacak ve toplam 4 bin 800 megavat kurulu güce sahip olacak. İlk reaktörün 2023'te işletmeye girmesi bekleniyor.

Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
FOTOĞRAF 12
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, \"Gemimizin alınmasında büyük emekleri geçen Sayın Cumhurbaşkanımız başta olmak üzere, Karadeniz gazını 2023'e yetiştirmek için 724 ter döken tüm çalışanlarımıza şükranlarımı sunuyorum.\" ifadesini kullandı.
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Paylaşılan infografikte, 238 metre uzunluk, 42 metre genişlik ve 68 bin gross ton ağırlığındaki geminin 12 bin 200 metre maksimum sondaj derinliğine sahip olduğu kaydedildi.
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7. nesil üstün teknolojiye sahip dördüncü sondaj gemisinin maksimum operasyon derinliğinin 3 bin 600 metre, kule yüksekliğinin 104 metre ve mürettebat kapasitesinin ise 200 kişi olduğu bilgisi paylaşıldı.
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Bir yılı aşkın süredir dördüncü derin deniz sondaj gemisi arayışında olan TPAO Güney Koreli Daewoo ile anlaşmıştı.
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Uluslararası denizcilik piyasasında Cobalt Explorer olarak tanınan West Cobalt'ın ilk kullanıcısı Türkiye olacak.
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Mevcut üç gemisi de 6. nesil olan Türkiye, West Cobalt gemisini alarak filosuna 7. nesil sondaj gemisini de eklemiş oldu.
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Gemi, 6. nesil gemilerden daha ileri teknoloji geliştirilmiş ekipmana sahip.
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6. nesil gemiler 12 bin -12.500 metre derinlikte çok yüksek basınç altında deniz sondajı yapabilme kabiliyetine sahip ultra derin deniz sondaj yeteneğine sahipken denizcilik sektörü 7. ve son nesil gemilerin bu kabiliyeti daha da arttırması beklentisinde.
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Geminin ilk görev yerinin Karadeniz'de doğal gaz tespit edilen sahalar olması bekleniyor.
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Türkiye'nin sondaj gemi filosunda halen Fatih, Kanuni ve Yavuz sondaj gemileri bulunuyor.
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Üç sondaj gemisi de 6. nesil ultra derin deniz sondaj yeteneğinde.
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Gemiler, dünyanın en derin çukuru olan Mariana Çukuru'ndan daha derinde 12 bin metrenin üzerinde yüksek basınç altında deniz sondajı yapabiliyor.
Bakan müjdeli haberi paylaştı: Dördüncü gemi de filoya katıldı
Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı'nın West Cobalt sondaj gemisini satın almak üzere Daewoo ile yaptığı anlaşma sonrası beklenen müjdeli haberi Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez paylaştı. Türkiye'nin Fatih, Yavuz ve Kanuni sondaj gemilerinin ardından dördüncü sondaj gemisi de filoya katıldı.

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