Şeker hastalarının da yiyebileceği baklava geliştirildi

Uzun süren bilimsel çalışmalar sonucunda geliştirilen ve mor sebze-meyvelerin kullanıldığı formül sayesinde üretilen baklava; şeker hastalarının baklava yemesini mümkün kılıyor.

İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından geliştirilen mor sebze ve meyvelerin kullanıldığı "Sankara Mormiks" formülü ile üretilen baklava, Türk baklavasının geleneksel lezzetini şeker hastalarına da tatma fırsatı sunuyor.

Ahududu, incir, kırmızı lahana gibi mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırlayan ve tüketenin şeker oranında herhangi bir yükselmeye yol açmayan yeni formül, tatlı üreticileri tarafından "baklavada çığır açan buluş" olarak nitelendiriliyor. Yetkili mercilerden onaylanarak ticarileştirilen formül sayesinde diyabet hastaları için mor baklava üretimine başlanıldı.

STK-ÜNİVERSİTE İŞBİRLİĞİ’NE ÖRNEK TEŞKİL ETMEK İSTEDİK

Baklava ve Tatlı Üreticileri Derneği (BAKTAD) Başkanı Mehmet Yıldırım, konuya ilişkin yaptığı açıklamada, mor baklava ve benzeri hamur tatlılarının, İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesindeki Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi tarafından BAKTAD iş birliğiyle geliştirildiğini söyledi. Bu çalışmanın üniversite-sanayi iş birliği için güzel bir örnek teşkil edeceğini dile getiren Yıldırım, şu ifadeleri kullandı: “Sivil toplum kuruluşlarının asıl amacı, temsil ettikleri sektörlerin nasıl daha geniş kitleye ulaşabileceğini sorgulamaktır.

Biz BAKTAD olarak üniversite-sanayi iş birliği ile daha geniş kitleye ulaşmış olduk. Üretimler başladı. Bu anlamda bilimsel çalışmaların şirketler için ne denli hayati olduğu da ortaya çıkmış oldu. Biz BAKTAD olarak bilimsel çalışmaları desteklemeye devam edeceğiz.” Yıldırım, şeker hastalarının da yiyebileceği bir ürün geliştirildiğini kaydederek, şu bilgileri verdi:

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“Bu, baklavada çığır açan bir buluş. Artık şeker hastaları da baklavayı şifa niyetine yiyebilecek. Bu ürün ekmek hamuruna katıldığında sadece şeker hastalarının yiyebileceği bir kıvam oluşturmuyor ayrıca bu baklavayı tüketenlerin şekerini de dengeliyor.”

"Üretime ve satışa başladık"

BAKTAD Başkanı Yıldırım, Sankara Mormiks formülüyle baklava üretimine başladıklarını belirterek, "Bu ramazan ayı itibarıyla şeker hastaları çekinmeden baklava tüketebilecek." ifadesini kullandı. Yaklaşık 1 yıldır ramazan ayına hazırlandıklarını, tüketimi diyabet, hipertansiyon hastaları dahil daha geniş kitleye ulaştırmak için bilim-sanayi iş birliğinde güzel bir örnek sergilediklerini dile getiren Yıldırım, özellikle paket satışlarla ramazan ayında iyi bir performansa ulaşacaklarını kaydetti.

Yıldırım, İkitelli’de bulunan Baklavacı Mehmet Yıldırım isimli üretim ve satış noktasında da bu ürünün satışına başladıklarını, ürünün sektöre yayıldığını sözlerine ekledi.

Prof. Dr. İhsan Kara: Diyabetli hastalar tatlı yerken artık çekinmesin

İstanbul Üniversitesi Teknokent bünyesinde faaliyet gösteren Sankara Beyin ve Biyoteknoloji Araştırma Merkezi Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. İhsan Kara, proje üzerinde uzun süredir çalıştıklarını belirterek, Sankara Mormiks içeren baklavaların diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıkları bulunan hastaları tatlıya kavuşturduğunu söyledi. Formülün, mor sebze ve meyve özleri sayesinde şekerin hastalardaki negatif etkisini sıfırladığını dile getiren Kara, böylece baklava tüketiminin olumsuz etkilerinin giderildiğini bildirdi.

Kara, Türklerin, Japonlara kıyasla daha az ömürlü olduğunu ancak her geçen gün Türkiye’de yaşam süresinin uzadığını kaydederek, şu ifadeleri kullandı:

“Ancak uzamış hayatımızda da böbrek yetmezliği, diyabet ve hipertansiyon gibi hastalıklarla boğuşuyor ve verimsiz yaşıyoruz. Eğer bu mikro besinleri günlük hayatımıza dahil edebilirsek, hem daha uzun hem de hastalıksız yaşayacağız. Bu anlamda diyabetli hastaların artık tatlı yemekten çekinmeyeceklerini vurgulamak isterim.

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BAKTAD ile yaptığımız iş birliğinin en belirgin tarafı bu.” İstanbul Üniversitesi’ne bağlı araştırma merkezinde 12’si üretimde, 24’ü laboratuvarlarda olmak üzere 34 kişinin istihdam edildiğini anlatan Kara, “BAKTAD ile birlikte üniversite sanayi iş birliğine güzel bir örnek oluşturduk.” değerlendirmesinde bulundu.