Ekonomi İşverenlere borç yapılandırma uyarısı
İŞ DÜNYASI

İşverenlere borç yapılandırma uyarısı!

Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) Van İl Müdürü Abidin Göksoy, vatandaşların teşviklerden faydalanmaları için Türkiye geneli SGK’ya borçlarının olmaması veya varsa borçlarını yapılandırmış olmaları gerektiğini söyledi.

Haber Merkezi İHA
SGK’dan işverenlere yapılandırma uyarısı
Foto/arşiv

7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu hakkında bilgilendirmelerde bulunarak, borçlu işverenler için büyük bir fırsat olduğunu vurgulayan SGK Van İl Müdürü Abidin Göksoy, “Şu ana kadar işverenler birçok teşvikten faydalandı. Bu teşviklerden biri de ‘Beş Puanlık İndirim’ teşvikidir. Şu anda bu indirimden faydalanmak için, işyeri dosyası bazında işverenin borcunun olmaması gerekiyor.

Ancak ‘Beş Puanlık İndirimden’ faydalanma şartı Ocak 2022’den itibaren, işverenin Türkiye geneli borcunun olmaması ya da borcu var ise yapılandırılması gerektiği şeklinde değiştirilmiştir. Dolayısı ile işverenlerimizin Türkiye geneli borcunun olmaması gerekiyor.

Bu nedenle, şu anda yürürlükte olan ve bu ayın sonuna kadar müracaatları devam eden ‘7326 Sayılı Yapılandırma Kanunu’, borçlu işverenlerimiz için büyük bir fırsattır. 2021 Nisan ayı ve önceki dönemlerde borcu olan işverenlerimiz, 30 Eylül 2021 tarihine kadar kurumumuza müracaat etmeleri halinde, borçları yapılandırılacak ve taksitler düzenli ödenmek şartı ile teşviklerden ve indirimlerden faydalanabilecektir. İşverenler ‘e-sigorta’ kanalıyla veya bizzat, 4/b sigortalılar ise ‘e-devlet’ aracılığıyla, posta yoluyla ya da kuruma bizzat müracaat etmeleri gerekmektedir” dedi.

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