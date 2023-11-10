ŞOK Marketler cirosunu yüzde 84,6 artırdı

ŞOK Marketler’in cirosu, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 75 milyar lira oldu. Yeni yatırımlarıyla karlılığını koruyarak büyümeye devam eden ŞOK Marketler, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor.

ŞOK Marketler’in cirosu, yılın ilk dokuz ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 84,6 artarak 75 milyar lira oldu. Yeni yatırımlarıyla karlılığını koruyarak büyümeye devam eden ŞOK Marketler, ülke ekonomisine ve istihdama katkı sağlamayı sürdürüyor.

ŞOK Marketler, yazın hayata geçirdiği yeni sadakat programı Win ile müşterilerinin kazançlı alışveriş deneyimini daha da yukarı taşımayı başardı. Büyük ilgi gören "Win" uygulaması ile her hafta hem mağazalarda hem de ŞOK’un online ticaret uygulaması Cepte Şok’ta farklı ürün gruplarında ve seçili ürün ve markalarda kampanyalar düzenleniyor. Win’li müşteriler bu kampanyalı ürünlerden alışveriş yaptıkça TL kazanıyor, kazanılan TL tutarı, müşterilerin Cepte Şok’taki Win cüzdanlarına yükleniyor ve sonraki alışverişlerde hem ŞOK’ta hem de Cepte Şok’ta kullanılabiliyor. ŞOK Marketler ekim ayında Cumhuriyetin 100. yılına özel olarak gerçekleştirdiği büyük indirim şenliği ile bin üründe sağladığı indirimlerin yanı sıra Win’e özel kampanyalar düzenledi.