Şok Marketler'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kampanya: Bin üründe fiyatları yüzde 50 indirecek

ŞOK Marketler'den Cumhuriyet'in 100. yılına özel indirim
Şok Marketler, 'Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri' başlığıyla indirim kampanyası başlattığını duyurdu.
Ekim ayı boyunca her hafta, peynirden zeytine, çaydan kahveye, undan süte en az 250 üründe yüzde 50'ye varan indirim ve Win sadakat programı müşterilerine özel avantajlar sağlanacak. İndirimli ve Win TL kazançlı ürünlere hem marketin 81 ildeki 10 bini aşkın mağazasından hem de online alışveriş uygulaması üzerinden ulaşılabilecek.
'100'üncü yıl heyecanına ortak olmak istedik'
“Çok büyük mücadelelerle kazanılan milletimizin varoluş savaşı tam 100 yıl önce Cumhuriyetin kuruluşu ile taçlandırıldı. Öncelikle Cumhuriyeti bizlere armağan eden Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere kahraman silah arkadaşlarını, aziz şehitlerimizi ve gazilerimizi bir kez daha rahmet ve şükranla anıyorum.
Ekim ayındaki Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenlikleri süresince toplam bin kampanyalı ürünümüzde indirimler ve Win avantajları sunacağız. Şok Marketler'de müşterilerimize her gün düşük fiyatlar sunuyoruz. Amacımız Türkiye'nin dört bir yanında halkımızın tamamının temel ihtiyaç ürünlerine rahatlıkla ulaşabilmesi. Cumhuriyetimizin 100'üncü yıl dönümü gibi böylesine özel bir dönemde her gün düşük olan fiyatlarımıza yaptığımız ilave indirimlerle Cumhuriyet şenliklerine katkı vermeyi hedefliyoruz. Bu vesileyle Cumhuriyetimizin 100'üncü yılını kutlarken, tüm halkımızı Cumhuriyetimizin 100'üncü Yıl Şenliklerine davet ediyorum."