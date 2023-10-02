Şok Marketler'den Cumhuriyet'in 100'üncü yılına özel kampanya: Bin üründe fiyatları yüzde 50 indirecek

Ülkemizi daha da ileriye taşımak için çok çalışırken, ülkemizin bu en kıymetli gününü de kuşkusuz büyük bir coşkuyla kutlayacağız. Türk milleti olarak en büyük özelliklerimizden biri zor günlerde birlik ve beraberlik ruhu içinde hareket etmektir. Bu anlayışla küresel dalgalanmalar sebebiyle enflasyonist bir dönemden geçerken, biz de hane ekonomilerine ve enflasyonla mücadeleye katkı vererek 100'üncü yıl heyecanına ortak olmak istedik.