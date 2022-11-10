Ekonomi ŞOK Marketlerin mağaza sayısı 10 bini aştı
İŞ DÜNYASI

ŞOK Marketler'in mağaza sayısı 10 bini aştı

2022 yılının ilk 9 ayında 894 yeni mağaza açan ŞOK Marketler'in toplam mağaza sayısı 10 bin 141 oldu. ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirtti.

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Haber Merkezi AA
ŞOK Marketlerin mağaza sayısı 10 bini aştı
ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel

ŞOK Marketler'den yapılan açıklamaya göre, şirket, 2022 yılı 3'üncü çeyrek finansal sonuçlarını Kamuyu Aydınlatma Platformu’na (KAP) bildirdi.

Buna göre 2022'nin temmuz, ağustos ve eylül aylarında 283 olmak üzere 9 ayda 894 yeni mağaza daha açan ŞOK Marketler'in toplam mağaza sayısı 10 bin 141'e ulaştı. ŞOK Marketler'in cirosu ise 2022 yılının ilk 9 ayında geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 99 artarak 40,6 milyar TL oldu.

"Yeni yatırımlarımızla başarılı bir dönemi daha geride bıraktık"

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen ŞOK Marketler CEO’su Uğur Demirel, finansal anlamda başarılı bir dönemi daha geride bıraktıklarını belirterek, şunları kaydetti:

"Güvenilir ve kaliteli ürünleri en uygun fiyatlarla müşterilerine sunan ŞOK Marketler olarak 10 bininci mağazamızı açmış olmanın gururunu yaşıyoruz. Ayrıca ilk 9 ayda Van, Nevşehir, Aydın, Malatya, Bandırma ve Çatalca’da olmak üzere 6 yeni depo daha açarak hizmet ağımızı genişlettik. Bunun yanında, müşterilerimize en iyi alışveriş deneyimini sunmak için e-ticaret ve dijitalleşmeye büyük önem veriyoruz. Müşterilerimizin büyük ilgi gösterdiği online ticaret uygulamamız Cepte ŞOK ile online alışverişi tercih eden müşterilerimize market fiyatlarıyla eve ücretsiz teslimat hizmeti sunuyoruz. Türkiye’nin dört bir yanında sürdürdüğümüz yatırımlarımız ve mümkün olan en uygun seviyede tuttuğumuz fiyatlarımızla hem müşterilerimiz hem de ülke ekonomisine katkı sağlıyoruz. Son çeyrekte de müşterilerimize kesintisiz ve kaliteli hizmet sunmaya, yatırım ve istihdamımızı artırmaya devam ederek 2022'yi gurur verici finansal rakamlarla tamamlamayı hedefliyoruz."

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