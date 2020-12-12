Koronavirüs Koronavirüs İstatistikleri
Ekonomi SPK onay verdi 54 yıllık Türk şirketi halka arz ediliyor
İŞ DÜNYASI

SPK onay verdi: Arzum halka arz ediliyor

SPK onay verdi: 54 yıllık Türk şirketi halka arz ediliyor

Sermaye Piyasası Kurulu, Arzum Elektrikli Ev Aletleri Sanayi ve Ticaret A.Ş’nin, şirket paylarının halka arzı için yaptığı başvuruyu onayladı. Karar sonrası Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı geldikleri noktanın yatırımcılar ile buluşmak için doğru zaman olduğuna inandıklarını söyledi.

Haber Merkezi AA
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı
Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı

Arzum'dan yapılan açıklamaya göre, Halka arz oranı yüzde 41,31 olarak planlanan Arzum’un ek satışla birlikte halka arz oranı yüzde 47,51’e kadar çıkabilecek.

Kökleri 1966’ya dayanan, inovatif ürünleri, tüketici odaklı yaklaşımı ile Türkiye küçük ev aletleri sektörünün öncü firmalarından olan Arzum, faaliyetlerinin büyük bölümünü yurt içinde yürütüyor ve başta Ortadoğu ve Avrupa olmak üzere birçok yurt dışı pazara ürünlerinin ihracatını gerçekleştiriyor.

Arzum’un SPK tarafından onaylanan izahnamesine göre şirketin hasılatı, 30 Eylül 2019’da sona eren dokuz aylık dönemde 316,1 milyon TL iken, 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 37,7’lik bir artışla 435,3 milyon TL’ye ulaştı.

İzahnamede, Arzum’un hasılat artışındaki önemli etkenlerin, ilk 3’te olduğu mutfak aletleri kategorilerinde performansını devam ettirmesine ek olarak, sıcak içecek hazırlama, kişisel bakım gibi kategorilerde hızlı büyüme sergilemesi, ihracat pazarlarındaki etkinliğini artırarak ihracatının toplam hasılatı içerisindeki payını artırması ve e-ticaret satış kanalındaki büyüme trendini de değerlendirerek satışlarını artırması olduğu belirtildi.

9 AYLIK BRÜTK KAR 97 MİLYON LİRA

Şirketin brüt kârı, 30 Eylül 2019 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde 97 milyon TL iken, 30 Eylül 2020 tarihinde sona eren dokuz aylık dönemde yüzde 44,3’lük bir artışla 139,9 milyon TL’ye yükseldi. 30 Eylül 2019’da ve 30 Eylül 2020’de sona eren dokuz aylık dönemlerde ise brüt kâr marjı sırasıyla yüzde 30,7 ve yüzde 32,1 olarak gerçekleşti.

Şirketin, kârlılık odaklı stratejisi çerçevesinde brüt kâr marjını korumaya, kârlılıktan taviz verecek hamleler yapmamaya özen gösterdiği, şirketin toplam satışları içerisinde tasarımı ve patenti kendine ait olan ürünlerin oranını yükselttiği, brüt kâr marjının yükselmesinde bu durumun önemli etkisi olduğu belirtildi.

DOĞRU ZAMANDA YATIRIMCILARLA BULUŞUYORUZ

Açıklamada görüşlerine yer verilen Arzum Yönetim Kurulu Başkanı Murat Kolbaşı, halka arz için en doğru zamanda olduklarını belirterek, "Arzum’un önünde de gerek yurt içi gerek yurt dışı pazarlarda pek çok fırsat var. Halka açılma, bu markanın devamlılığı açısından her zaman vizyonumuzda olan bir konuydu. Bugüne kadar iki özel sermaye fonu ortağımız oldu. 5 kez özel sektör tahvili ihracı gerçekleştirdik. Kurumsal yatırımcılarımız da performansımızı yakından gözlemledi. Uyguladığımız kurumsal yönetim ilkeleri ve şeffaflığımız sayesinde kültürel olarak da halka açık bir şirket gibi yaşamayı kanıksadık. Geldiğimiz noktada yatırımcılarımızla buluşmak için doğru zamanda olduğumuza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

YÜZDE 41'İ HALKA ARZ EDİLECEK

Arzum’un halka arzında 13 milyon 306 bin 475 TL nominal değerli, sermayenin yüzde 41,31’ine karşılık gelen paylar halka arz edilecek. Payların yüzde 74’ü yurt içi bireysel yatırımcılara, yüzde 25’i yurt içi kurumsal yatırımcılara, yüzde 1’i ise Arzum çalışanlarına ayrıldı. Toplanan kesin talebin satışa sunulan pay miktarından fazla olması halinde SDA International SARL’a ait ve halka arz edilen payların yüzde 15’ine denk gelen 1 milyon 995 bin 971 TL nominal değerli paylar da halka arz edilebilecek. Bu durumda halka açıklık oranı yüzde 47,51 olacak.

Vatandaş tepki göstermişti karar çıktı: Ordu'da yüksek katlı bina yapılamayacak
EKONOMİ
Vatandaş tepki göstermişti karar çıktı: Ordu'da yüksek katlı bina yapılamayacak

Milli helikopter motoru TEI-TS1400 seri üretim yolunda
TEKNOLOJİ
Milli helikopter motoru TEI-TS1400 seri üretim yolunda
Abone Ol Google News
Gökdelene izin yok

Gökdelene izin yok

​Vatandaş tepki göstermişti mahkemeden karar çıktı.
Korona yokmuş gibi

Korona yokmuş gibi

​Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın.
Çöpe atılan bayraklara sahip çıkan iki kardeşten biri doktor diğeri polis olmak istiyor

Sağanak yağış<br>ve kar bekleniyor

Sağanak yağış
ve kar bekleniyor

​Meteoroloji bölge ve illeri sıralayıp uyardı..
Gazetecilere tehdit!

Gazetecilere tehdit!

​Kısıtlamada dışarıda yakalanınca çılgına döndü.
'Zehirli' uyarısı!

'Zehirli' uyarısı!

​İzmit Körfezi'nde kaçak olarak toplanıyor.
5 saniyede<br>polise ulaşıyor

5 saniyede
polise ulaşıyor

İçişleri Bakanlığı kadınlar için hayata geçirdi.
Çılgın Mars planı

Çılgın Mars planı

​ABD Başkanı Trump'tan giderayak Mars açıklaması.
Yaptırım yok<br>tehdit var

Yaptırım yok
tehdit var

​Biden'ın Beyaz Saray'a yerleşmesini bekliyorlar.
Son elli yılın<br>en sıcağı

Son elli yılın
en sıcağı

​Kırk üç ilde turuncu alarm verildi.
İhanet pazarlığının<br>hesabını vereceksin!

İhanet pazarlığının
hesabını vereceksin!

​Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan CHP'ye sert tepki.
Muhalefete<br>enerji dersi verdi

Muhalefete
enerji dersi verdi

​İktidar olsaydınız 10 lambanın 8'i sönecekti.
Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi
Gündem

Kıraathane ve oyun salonlarına şok baskın: 59 kişiye ceza kesildi

Koronavirüs salgını nedeniyle getirilen yasaklar ve yapılan onca uyarıya rağmen tedbirlerin ihlal edildiğine ilişkin görüntülere her gün bir yenisi daha ekleniyor. Kağıthane İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı ekipler, korona virüs salgını nedeniyle kapalı olması gerekirken faaliyet gösteren kıraathane ve oyun salonlarına baskın yaptı. Kurallara uymayan 59 kişiye toplamda 187 bin 620 lira idari para cezası kesildi.
‘Zombi Gelin’e 10 yıl hapis cezası
Dünya

‘Zombi Gelin’e 10 yıl hapis cezası

Zombi Angeline Jolie ya da Zombi Gelin olarak tanınan İranlı Sahar Tabar’ın (19), ‘kamuyu yolsuzluğa teşvik etmek’ suçundan 10 yıl hapis cezasına çarptırıldığı duyuruldu. Makyajlı ve filtreli fotoğraflarıyla ünlü olan Tabar’ın serbest bırakılması için gazeteci Masih Alinejad, imza kampanya başlattı.
Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir
Dünya

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş: Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç vericidir

Libya Savunma Bakanı Selahaddin en-Nemruş, ülkesinin Türkiye ile askeri iş birliği anlaşmasının açık ve ilan edilmiş olduğunu, Hafter ve onu destekleyenlerin ittifakları gibi gizli olmadığını söyledi. Fransa'nın Hafter'i yıllarca desteklemesi utanç verici olduğunu ifade eden Nemruş, Halife Hafter ve Tobruk'taki Temsilciler Meclisi Başkanı Akile Salih'in bir kenara konması şartıyla siyasi çözüm için karşı tarafla görüşmelere hazır olduklarını vurguladı.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.