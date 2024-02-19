Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği harekete geçti: Apple'a 500 milyon euroluk dev ceza

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Müzik uygulaması Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi.
Spotify, 2019 yılında Apple'ın kendi cihazlarında Apple müzik harici üçüncü taraf müzik hizmetlerini engellediği iddiasıyla AB'ye başvuruda bulunmuştu.
Brüksel yönetimi de, Apple’aı 2021′de rekabeti ihlal ettiği nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Apple'ın kullanıcıları yerel App Store dışındaki daha ucuz abonelik alternatifleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayıp kısıtlamadığı ve dolayısıyla AB rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine odaklandı.
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37 dakika önce