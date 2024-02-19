Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği harekete geçti: Apple'a 500 milyon euroluk dev ceza

Brüksel yönetimi de, Apple’aı 2021′de rekabeti ihlal ettiği nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Apple'ın kullanıcıları yerel App Store dışındaki daha ucuz abonelik alternatifleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayıp kısıtlamadığı ve dolayısıyla AB rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine odaklandı.