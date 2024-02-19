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Ekonomi

Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği harekete geçti: Apple'a 500 milyon euroluk dev ceza

AB rekabet kanununun ihlal edildiği iddiasıyla ABD'li teknoloji devi Apple'a yaklaşık 500 milyon euro ceza kesti. Para cezası, AB’nin büyük bir teknoloji şirketine uyguladığı en önemli mali cezalardan biri olacak. Apple daha önce de Fransa’da verilen 372 milyon euro ceza almıştı.

14:34 - 19/02/2024 Pazartesi
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Foto/arşiv
Foto/arşiv

Müzik uygulaması Spotify'in başvurusu üzerine Avrupa Birliği, Apple'a rekabet kurallarını ihlal ettiği nedeniyle 500 milyon euro ceza verdi.


Spotify, 2019 yılında Apple'ın kendi cihazlarında Apple müzik harici üçüncü taraf müzik hizmetlerini engellediği iddiasıyla AB'ye başvuruda bulunmuştu.


Brüksel yönetimi de, Apple’aı 2021′de rekabeti ihlal ettiği nedeniyle soruşturma açtı. Soruşturma, Apple'ın kullanıcıları yerel App Store dışındaki daha ucuz abonelik alternatifleri hakkında bilgilendirmesini kısıtlayıp kısıtlamadığı ve dolayısıyla AB rekabet yasalarını ihlal edip etmediğine odaklandı.




#Apple
#Spotify
#Ceza
37 dakika önce
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