SuperGears 10 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

10 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırım turuna kurucumuz İbrahim Akman, Türkiye oyun sektörünün önde gelen isimlerinden, TMRW Foundation’a yakın zamanda katılan eski Unity başkan yardımcısı Ulaş Karademir, Ingame Group CEO’su Genco Alp, Octopus’un kurucusu Emre Yıldız ve ELA Game Studio kurucusu Murat Alagöz’ün yanı sıra, kurumsal yatırımcılardan Yıldız Tekno GSYO da dahil oldu.