|
Ekonomi

SuperGears 10 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı

SuperGears Games, Cevat Yerli’nin sahibi olduğu The TMRW Foundation liderliğinde gerçekleşen yatırım turunda 10 milyon dolar değerleme ile yatırım aldı.

10:26 - 7/11/2023 Salı
Diğer
Foto/arşiv

Foto/arşiv

10 milyon dolar değerleme üzerinden gerçekleşen yatırım turuna kurucumuz İbrahim Akman, Türkiye oyun sektörünün önde gelen isimlerinden, TMRW Foundation’a yakın zamanda katılan eski Unity başkan yardımcısı Ulaş Karademir, Ingame Group CEO’su Genco Alp, Octopus’un kurucusu Emre Yıldız ve ELA Game Studio kurucusu Murat Alagöz’ün yanı sıra, kurumsal yatırımcılardan Yıldız Tekno GSYO da dahil oldu.


SuperGears'ın yatırım turuna yönelik geniş katılıım, oyun endüstrisindeki potansiyeline ve geleceğine yönelik güveni de ortaya koymuş oldu. Yatırım, SuperGears'ın yeniliikçi yarış oyunu platformu ''Racing Kingdom''ın geliştirilmesi için kullanılacak.




#SuperGears Games
#Cevat Yerli
#The TMRW Foundation
1 saat önce
default-profile-img
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri DirectFN Finansal Veri ve Teknoloji Hizmetleri Ltd. Şti. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2023 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
İstanbul'da 4. Levent metro istasyonu yeniden işletmeye açıldı