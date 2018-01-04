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‘Sultanahmet Köftecisi’ markası için TPE’nin kararı beklenecek

Tarihi köfteciye kötü haber

Mehmet Seracettin Tezçakın’ın dedesinin 1920 yılında hiçbir baharat kullanmadan et, tuz, soğan ve ekmek karışımıyla üne kavuşturduğu “Sultanahmet Köftecisi’nin” sahibi Elit Gıda’nın, “Sultanahmet Köftecisi” markasıyla çok sayıda şubesi bulunan Sultanahmet Gıda şirketi aleyhine kazandığı tazminat davası ve markayı kullanmasının yasaklanması kararı, Bölge Adliye Mahkemesi (İstinaf Mahkemesi) tarafından bozuldu.

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‘Sultanahmet Köftecisi’ markası için TPE’nin kararı beklenecek.
‘Sultanahmet Köftecisi’ markası için TPE’nin kararı beklenecek.

Mahkemenin bozma kararında davalı şirketin “Sultanahmet Köftecisi” markasının TPE’nin 2012 tarihli kararıyla restoran ve hızlı gıda tüketim sektöründetanınmış marka olduğuna karar verildiği ve davacı Elit Gıda’nın bu kararın iptali için Ankara’da dava açtığı, TPE’nin bu kararının iptal edilmedikçe davalının bu ibareyi tek başına kullanma hakkı bulunduğu belirtildi. Hürriyet'te yer alan habere göre TPE’nin iptal kararı beklenecek.

TPE’NİN KARARININ İPTAL EDİLMESİ GEREKİYOR

Bölge Adliye Mahkemesi 16.Hukuk Dairesi’nin bozma ilamında davanın marka haklarına tecavüz ve tazminat istemine ilişkin bir dava olduğu anlatıldı. Bozma kararında taraflar arasında Ankara ve İstanbul’da başka davaların da olduğu ve bu davalar sonuçlanmadan yerel mahkemenin eksik incelemeyle hüküm kurduğu ifade edildi.

Buna göre Türk Patent Enstitüsü (TPE) Yeniden İnceleme ve Değerlendirme Kurulu 2 Temmuz 2012 tarihinde davalı Sultanahmet Gıda şirketi lehine “Sultanahmet Köftecisi” markasının restoran ve hızlı gıda tüketimi sektöründe tanınmış bir marka olduğuna dair karar verdi.

Davacı Elit Gıda şirketi de, davalı Sultanahmet Gıda şirketine lehine verilen bu kararın iptali için Ankara 1. Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’ne dört yıl önce dava açtı. TPE’nin 5 yıl önceki kararıyla marka koruması başlamış oldu. İstinaf Mahkemesi, TPE’nin kararının iptal edilmedikçe davalı Sultanahmet Gıda şirketinin “Sultanahmet” ibaresini tek başına kullanma hakkı olduğunu bozma kararında açıkladı.Yine taraflar arasında İstanbul Anadolu 1.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi’nde de görülen bir başka dava olduğu anlatılan bozma kararında bu mahkemenin kararının da halen Yargıtay’da olduğu ifade edildi. İstinaf Mahkemesi taraflar arasında İstanbul ve Ankara’da görülen iki ayrı mahkemenin sonucunun beklenmeden verilen kararın doğru olmadığını bozma kararında açıkladı. Buna göre “Sultanahmet” markasının iltibas oluşturup oluşturmadığının tespiti için bu iki mahkemenin kararı beklenecek.

HEM TAZMİNAT ÖDEYECEK HEM DE İSMİ KULLANAMAYACAKTI

İstanbul 2.Fikri ve Sınai Haklar Hukuk Mahkemesi, Mehmet Seracettin Tezçakın’ın dedesinin 1920 yılında hiçbir baharat kullanmadan et, tuz, soğan ve ekmek karışımıyla üne kavuşturduğu Sultanahmet Köftesi’nin sahibi Elit Gıda, “Sultanahmet Köftecisi” markasıyla çok sayıda şubesi bulunan Sultanahmet Gıda şirketini tazminata mahkûm ettirmişti. Mahkeme, Tezçakın Ailesi’ne ait “Sultanahmet Köftecisi” markasına tecavüz oluşturacak şekilde davalı şirketin tüm mal, ticaret, evrak, tabela, billboard, tanıtım ve reklam aracı üzerinde markasının kullanılmasını yasaklamıştı. Davalı şirketin “sultanahmetkofteci.com.tr” adresinin de iptaline karar veren mahkeme, Mehmet Seracettin Efendi’nin 4’üncü kuşak torunlarına faiziyle 631 bin 993 lira tazminatın ödenmesine karar vermişti.


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