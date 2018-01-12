Taşeronu ilk bitiren Cumhurbaşkanlığı Külliyesi

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin, taşeorn uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu olduğunu açıkladı. Kalın, yaptığı açıklamada, Cumhurbaşkanlığı bünyesinde taşeron uygulamasının sona erdiğini bildirdi. Böylece Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nin taşeron uygulamasına son veren ilk kamu kurumu olduğunu vurgulayan Kalın, Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreterliği bünyesinde alt işveren taşeron işçisi olarak görev yapan 819 personelin olduğunu kaydetti.

TAŞERONA FİİLEN İLK SON VEREN KAMU KURUMU

Kalın 1 Ocak 2018 tarihi itibarıyla "hizmet sözleşmeli" statüde istihdam edilmeye başlandığını vurgulayarak, "İlgili çalışmaların tüm kamu kurumlarımızda en kısa zamanda tamamlanmasını bekliyoruz. 819 taşeron işçisine sözleşmeli personel statüsü tanınmasıyla birlikte Cumhurbaşkanlığı taşeron uygulamasına fiilen son veren ilk kamu kurumu oldu" ifadesini kullandı.

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