Tatilini bedavaya getirmeye çalışan İngiliz çift sert kayaya tosladı

Geçen hafta İngiltere’de bir mahkemenin ‘Bedavacı’ olarak tanımlanan sahtekar turisti 12 ay hapis cezası vermesinin ardından benzer nedenle dava açan Marmaris’teki Emre otel de davayı kazandı.

Turizm Gazetesi'nde yer alan habere göre; Özellikle İngiltere’den gelen turistler arasında yaygın olan ‘Otelde zehirlendim” diyerek tatilini bedavaya getirme girişimine karşı başlatılan mücadele sonuç vermeye başladı.

BÜTÜN OTELLER İÇİN ÖRNEK OLACAK

Konuyla ilgili olarak Emre Otel’den yapılan açıklamada, tek tek işletmelere ciddi zarar verdiği gibi ülke imajını da bozan bu kişilerin sahtekarlıklarına karşı açılan davanın lehlerine sonuçlanmasının büktün oteller için örnek oluşturacağını söyledi.

Açıklamada konu şöyle anlatılıyor:

27.05.2016 / 06.06.2016 tarihleri arasında Jet2Holidays ile Marmaris’ te bulunan Emre Hotels tesisimizde konaklayan c; tesisimiz de yemeklerden zehirlendiklerini iddia ederek para talebinde bulunacaklarını tesisimizde konaklayan başka bir İngiliz misafirimize söylemişlerdi.

Durumu öğrenen İngiliz misafirimizin Halkla ilişkiler müdürümüze anlatması neticesinde hemen sorumlu acente ile irtibata geçilip durum acente yetkilisi ile paylaşılmış, gerekli evraklar ve görüntüler olası şikayette sunulmak için hazırlanmıştı.

TATİLİN BİTMESİNE İKİ GÜN KALA 'ZEHİRLENDİK' YALANI

Martin Brown ve Lindsey Brown tatillerinin bitimine iki gün kala yemeklerden zehirlendiklerini iddia ederek doktor istediklerini ve tesisimizi şikayet edeceklerini, hiçbir tura katılmayıp, tesis dışında yiyecek ve içecek tüketmediklerini dile getirmişlerdi.

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Yapmış olduğumuz araştırma sonucun da kişilerin tatilleri boyunca tekne turuna katıldıkları ve tesis dışında restauranta giderek orada fotoğraf çekip sosyal medya da yayınladıkları tespit edilmişti.

20 BİN POUND İSTEDİLER

Kişiler acente ve tesisimizi avukatlık firmasını verip bizlerden 20.000 pound tazminat istedikleri beyanında bulunduklarında ise, kişilerin yalan beyanda bulunduklarına dair belgeleri avukatlık firmasına göndermiş, avukatlık firması ise bizleri haklı görüp davadan çekilmişti. Kişi daha sonra birçok kez tesisimizle irtibata geçip yaptığı bu asılsız iddiadan pişman olduğunu dile getirmiş ve defalarca özür dilemişti.

İNGİLİZ MAHKEMESİNE ŞİKAYET

Acenta ve tesisimiz yaşanılan bu durum karşısında karşı bir dava açarak kişileri İngiltere mahkemesine şikayet etti.

Tesis Yetkililerimiz İngiltere Manchester mahkemesine gitti, hazırlanan belge, rapor ve video ile savunma verdi. Mahkeme sonucunda Martin Brown ve Lindsey Brown 30.000 pound ödeme cezasına çarptırıldı.

Mahkeme kararında belirlenen tarihe kadar ödeme yapmazlarsa hapis cezası alacakları belirtiliyor.

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