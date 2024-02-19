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Ekonomi

TCDD 8 ilde çalıştırmak üzere işçi alımı yapacak

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD) İşletmesi Genel Müdürlüğü, 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alımı gerçekleştirecek.

09:57 - 19/02/2024 Pazartesi
AA
TCDD 95 işçi alımı yapacak.
TCDD 95 işçi alımı yapacak.

Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

Buna göre,
TCDD'nin iş yerlerine belirsiz süreli sözleşmeyle 12 kaynakçı (oksijen ve elektrik), 69 makine bakımcı ve 14 makine teknisyeni (motor tamircisi) olmak üzere 95 işçi alınacak.

İş gücü talepleri KPSS şartı aranmaksızın bugünden itibaren 23 Şubat'a kadar çalışma adresine göre Türkiye İş Kurumunda (İŞKUR) yayımlanacak.

Makine bakımcısı ve teknisyeni ile kaynakçı olarak alınacak işçilerde, belirtilen meslek kodlarında en az 3 yıl çalıştığını karekodlu SGK tescil ve hizmet dökümüyle belgelemesi ve gerekli çalışma belgelerine sahip olmaları şartı aranıyor.

Gerekli diğer şartlardan evrak teslim tarihi ve yerine, uygulama ve sözlü sınav bilgilerinden sonucuna kadar tüm duyurular TCDD'nin internet sitesi (http://www.tcdd.gov.tr/) "Duyurular" bölümünde yer alacak. İş gücü talebine başvuru yapıp İŞKUR tarafından gönderilen nihai listedeki adaylar, noter huzurunda kura çekimi öncesi belgeleri 22 Mart'a kadar TCDD'nin İnsan Kaynakları Daire Başkanlığına teslim edecek.

Başvuruda bulunacak adayların 36 yaşından gün almamış olması gerekiyor.

İşçi alımı yapılacak 8 il

Alımı yapılacak
işçiler, Kocaeli, Ankara, İzmir, Sivas, Malatya, Adana, Çankırı ve Afyonkarahisar'da görevlendirilecek.
#işçi Alımı
#Resmi Gazete
#tcdd
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