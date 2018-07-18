Teknosa için verilen teklif belli oldu

Anlaşma şartları nihai anlaşmaya kadar değişebilir ya da görüşmeler sonuçsuz kalabilir. Anlaşmaya göre hisse başına fiyat yaklaşık 1,09 euro (6,12 lira) olacak. Alıcı maksimum 3 haftalık detaylı inceleme yapacak.

Bloomberg'in haberine göre; Çerçeve sözleşme 6 Temmuz tarihli ve Sabancı Holding CEO’su Mehmet Göçmen ve CFO Barış Oran’ın imzası bulunuyor. MSH’den ise CFO Georg Mehring-Schlegel ve COO Peter Leisten’in imzası var.

Çerçeve sözleşme 31 Temmuz’a kadar geçerli.

Teknosa and MSH’nin ana şirketi Ceconomy yorum yapmadı; Sabancı Holding belgenin doğruluğuna ilişkin olarak gerçeği yansıtmadığını belirterek daha fazla detay vermedi.