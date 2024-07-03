THY Genel Müdürü Ekşi: Avrupa'ya haftada bin 900'den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz

Türk Hava Yolları (THY) Genel Müdürü Bilal Ekşi, "Avrupa'ya haftada 1900'den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz." dedi.
Avrupa Uluslararası Havalimanları Konseyi'nin (ACI Europe), "34. Yıllık Kongresi ve Genel Kurulu"nda konuşan Ekşi, dünyanın en çok ülkesine uçan hava yolu olduklarını söyledi.
130 ülkeyi 347 destinasyonla dünyaya bağladıklarını belirten Ekşi, bugün dünya sivil havacılığının en önemli parçalarından biri olduklarını vurguladı.
Türk Hava Yolları'nın geçen yıl 90. yaşını kutladıklarını belirten Ekşi, "2003 yılı özel bir öneme sahip. Şirketimizin başarısı. 20 yıl önce ortaklığımız yenilendi." diye konuştu.
2003 yılından bu yana uçuş ağlarını sürekli genişlettiklerini belirten Ekşi, "Bu konudaki liderliğimizi sürdürmeyi planlıyoruz. 2033 yılına kadar 400 noktaya uçuyoruz. Yolcu sayımız her yıl yeni rekorlara imza atıyor. Her zaman söylediğimiz bir söz vardır: Türkiye büyüyor, Türk Hava Yolları yüksek uçuyor." dedi.
2003 yılında 65 uçakla başladıkları uçuşlarına bugün 440 uçakla devam ettiklerini belirten Ekşi, şunları kaydetti:
TAV 2023 yılında 15 havalimanında 96 milyon yolcuya hizmet sundu
TAV Havalimanları Üst Yöneticisi (CEO) Serkan Kaptan ise 8 ülkede 15 havalimanı işlettiklerini söyledi.
Kaptan, Türkiye'nin dışında Letonya, Hırvatistan, Kuzey Makedonya (Üsküp ve Ohrid), iki havalimanı Tunus (Monastır ve Enfidha), Medine, iki havalimanı Gürcistan (Tiflis ve Batum) ve Kazakistan'da havalimanları işlettiklerini kaydetti.
Kaptan, "2023 yılında 15 havalimanında 96 milyon yolcuya hizmet sunduk." diye konuştu.
"Pegasus olarak 148 noktaya uçuyoruz ve bunların çoğu uluslararası uçuşlar"
Pegasus CEO'su Güliz Öztürk ise "Türkiye Havalılık Pazarı Mercek Atlında" başlıklı panelde yaptığı konuşmada, Pegasus'un Türkiye'nin en büyük ikinci hava yolu şirketi olduğunu ve geçen yıl 32 milyon yolcu taşıdıklarını söyledi.
Öztürk geçen yıl yüzde 20 daha büyüdüklerini, bu yıl ise geçen yıla kıyasla yüzde 10-12 civarında bir büyümenin söz konusu olduğunu açıkladı.
Öztürk, sözlerini şöyle sürdürdü:
Öztürk, Kovid-19 salgını sonrası 2022 ve 2023 yılında operasyonel karlılıkta dünyada en iyi performans gösteren şirket olduklarını, yakın zamanda 16 yeni uçağı filolarına katarak başta Sabiha Gökçen olmak üzere Türkiye'deki diğer merkezleri kullanarak büyümeye devam edeceklerini vurguladı.