THY Genel Müdürü Ekşi: Avrupa'ya haftada bin 900'den fazla uçuş gerçekleştiriyoruz

"Yaygın bir uçuş ağımız var. Toplam 148 noktaya uçuyoruz ve bunların çoğu uluslararası uçuşlar. Yurt dışında Avrupa, Orta Doğu, Kuzey Afrika, Bağımsız Devletler Topluluğu (BDT) ülkeleri olmak üzere 53 farklı ülkeye uçuyoruz. Aynı zamanda aktarmalı trafik de taşıyoruz çünkü İstanbul'un kıtalar arasında çok iyi bir konumda olmasını bir avantaj olarak görüyoruz. Dolayısıyla uluslararası operasyonlarımızdaki trafiğimizin yaklaşık yüzde 30'u aktarmalı trafikten oluşuyor. Pegasus Sabiha Gökçen'i ana merkez, Antalya'yı da ikinci bir merkez olarak kullanıyor. Antalya'da yaklaşık 28 uçak çalıştırıyoruz."