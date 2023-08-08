THY ile Thai arasındaki iş birliği güçleniyor: Yeni bir mutabakat zaptı imzalandı

THY ile Thai Havayolları arasında iş birliği anlaşması imzalandı
İki havayolu arasında yapılan iş birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.
Thai CEO’su ChaiEamsiri ise “Bu iş birliği ThaiAirways ve Türk Hava Yolları’nın etkinliğini bağlantı ve uçuş ağı açısından daha da geliştirecektir. Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya’daki diğer noktalara da iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde rahatça seyahat edebilecektir”diye konuştu.