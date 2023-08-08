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Ekonomi

THY ile Thai arasındaki iş birliği güçleniyor: Yeni bir mutabakat zaptı imzalandı

Türk Hava Yolları (THY) ve Thai Havayolları, 2017’de başlattıkları mevcut codeshare (ortak uçuş-kod paylaşımı) anlaşmasını genişleterek yeni bir iş birliği mutabakat zaptı imzaladı. İş birliği kapsamında Türkiye ve Tayland arasındaki seyahat potansiyelinin geliştirilmesi amaçlanıyor.                 

13:12 . 8/08/2023 Salı
DHA
THY ile Thai Havayolları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

THY ile Thai Havayolları arasında iş birliği anlaşması imzalandı

İki havayolu arasında yapılan iş birliği anlaşması ile ilgili açıklamalarda bulunan Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, “Türk Hava Yolları ile THAI arasındaki iş birliğinin genişletilmesi, Türkiye ile Tayland'ın zengin kültürel mirasını bir araya getirmesi açısından önemli bir dönüm noktasını temsil ediyor.


Bu iş birliği, iki bölge arasındaki bağlantıyı artıracak, aksaksız seyahat deneyimleri sağlayacak ve yolculara her iki havayolunun uçuş ağı üzerinden daha geniş bir destinasyon ve hizmet yelpazesi sunacak” dedi. 

Thai CEO’su ChaiEamsiri ise “Bu iş birliği ThaiAirways ve Türk Hava Yolları’nın etkinliğini bağlantı ve uçuş ağı açısından daha da geliştirecektir. Yolcularımız Tayland ve Türkiye arasında olduğu gibi Avrupa ve Asya’daki diğer noktalara da iki havayolunun sunduğu geniş uçuş ağı sayesinde rahatça seyahat edebilecektir”diye konuştu.






 



#Türk Hava Yolları
#Thai Havayolları
#Bilal Ekşi
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