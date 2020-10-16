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Ekonomi Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı Bugün yürürlüğe girdi, Türk firmaları Libyalı idarelerle görüşmelere başlayacak
İŞ DÜNYASI

Ticaret Bakanı Pekcan açıkladı: Bugün yürürlüğe girdi, Türk firmaları Libyalı idarelerle görüşmelere başlayacak

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek" açıklamasında bulundu.

Haber Merkezi DHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan açıklama yaptı.

Ticaret Bakanı Pekcan, Twitter'daki hesabından yaptığı açıklamada, "Bugünkü Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı Kararı ile Libya’da yarım kalan müteahhitlik projelerinin devamını sağlayacak Mutabakat Zaptı, 24 Eylül tarihi itibarıyla yürürlüğe girdi. Söz konusu Mutabakat Zaptı ile Türk firmaları, Libyalı işveren idareler ile görüşmelere başlayarak, Libya’da tamamlanmamış projelere ilişkin iş süreçlerini sonuçlandırabilecek. Libya’nın yeniden imarında yer alabilecek firmalarımızın yatırımlarının devamı açısından son derece önemli olan söz konusu Karar'ın iş dünyamıza hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

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Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım
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Bacanağı ile baldızını öldüren eski uzman çavuş: Canavarca hisle öldürmüş olsam parçalardım

Erzurum'da, baldızı Hülya Özmen (29) ile bacanağı Fatih Özmen'i (27), evlerinin önünde pusu kurup, tabancayla vurarak öldürdüğü öne sürülen eski uzman çavuş Mükremin Turan'a (41) tutuklu yargılandığı davada verilen 2 kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasının gerekçeli kararı açıklandı. Turan'ın baldızı ve bacanağını tasarlayarak öldürdüğüne vurgu yapılan gerekçeli kararda, sanığın son savunmasında, "Canavarca hisle öldürmüş olsam, diğer öldüren kişiler gibi parçalayıp, kovaya koymam gibi faaliyetlerde bulunmam gerekmektedir. Ben sadece ateş ederek ölüme sebebiyet vermişim. Cesetler üzerinde bir oynamada bulunmadım. Canavarca hisle adam öldürme suçunu kabul etmiyorum" dediği yer aldı.

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