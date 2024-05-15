|
Ekonomi

TİKA Lefkoşa Surlariçi bölgesini güzelleştiriyor

Türk İşbirliği ve Koordinasyon Ajansı Başkanlığı (TİKA) tarafından, KKTC’nin başkenti Lefkoşa'nın tarihi ve kültürel açıdan zengin Surlariçi bölgesinde gerçekleştirilen yenileme çalışması tamamlandı.

10:24 - 15/05/2024 Çarşamba
Yeni Şafak
Lefkoşa/ Surlariçi
Lefkoşa/ Surlariçi

TİKA tarafında daha önce restore edilen Alparslan Türkeş Müzeevi ve Lüzinyan Evi Müzesi'nin bulunduğu sokakta yer alan tarihi evlerin dış cepheleri iyileştirilerek çatıları rehabilite edildi.


Bu çalışmaların yanı sıra, sokakların gece görünümünü güzelleştirmek için modern bir aydınlatma sistemi kuruldu.

Ayrıca, proje kapsamında Lefkoşa Yeni Camii'nin de gece aydınlatması sağlandı. Bu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte, Surlariçi bölgesi turistik açıdan daha cazip hale gelirken, Lefkoşa'nın tarihi dokusuna ve kültürel mirasına katkı sağlandı.

#TİKA
#Lefkoşa
#KKTC
23 dakika önce
/_nuxt/img/july-15.bf865fc.png
15 Temmuz
/_nuxt/img/jerusalem.5a7a722.png
/_nuxt/img/jerusalem-icon.135434e.svg
Kudüs: Bir şehrin hikayesi
/_nuxt/img/ramadan.d318ff5.png
/_nuxt/img/ramadan-icon.1585955.svg
Ramazan
/_nuxt/img/election.3a1a641.png
/_nuxt/img/election-icon.cba29a0.svg
Seçim
/_nuxt/img/sport.fc68276.png
/_nuxt/img/sport-icon.e8a70ea.svg
Spor
Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
Kurumsal
İletişim
/_nuxt/img/gzt-logo.7078309.png
/_nuxt/img/zraporu-logo.007bc5f.png
/_nuxt/img/ketebe-logo.89e3ad5.png
/_nuxt/img/bilge-cocuk-logo.ef93ae4.png
/_nuxt/img/derin-tarih-logo.765c9b6.png
/_nuxt/img/skyroad-logo.a0d72a2.png
/_nuxt/img/arkitekt-logo.8350b12.png
/_nuxt/img/postoyku-logo.df72031.png

YASAL UYARI: BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Copyright © 2024 Yenişafak | Tüm hakları saklıdır.
9. YARGI PAKETİ SON GELİŞMELER: 9. Yargı Paketi ne zaman çıkacak, maddeleri belli oldu mu?