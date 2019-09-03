Ekonomi TIRPORT ve Mobilizden lojistik sektörü için dev işbirliği
İŞ DÜNYASI

TIRPORT ve Mobiliz’den lojistik sektörü için dev işbirliği

Lojistik operasyon yönetimi ve yük takibi konusunda dünya çapında dijital çözümler üreten TIRPORT, gelecek 3 yıl içinde 250 bin aktif kamyoncuya ulaşmayı hedefliyor. Araç Takip Sistemi Mobiliz ise, onlarca ülkede, 400 binin üzerinde araca uçtan uca araç takip çözümleri sunuyor.

Haber Merkezi Yeni Şafak
TIRPORT YükCepte
TIRPORT YükCepte

TIRPORT ve Mobiliz firmaları arasında, lojistik sektörü için geçtiğimiz günlerde işbirliği imzalandı. İmzalanan anlaşmayla, Mobiliz kurumsal müşterileri, TIRPORT’un yük takip ve lojistik operasyon yönetimi hizmetlerine erişecektir.

Mobiliz müşterisi olan lojistik şirketleri, kamyoncu kooperatifleri, forwarder’lar yük sahibi fabrikalar, ithalatçı ve ihracatçı firmalar, lojistik operasyonlarını, TIRPORT’un aplikasyon gücüyle akıllı telefonlarından yönetebileceklerdir.

Ayrıca, Mobiliz müşterileri, kendi filosu dışında spot pazardan kısa süreli tedarik ettiği kamyonları ve yüklerini de, TIRPORT YükCepte uygulaması ile takip edebilme imkanına kavuşmaktadır. Özetle, iki kurum arasındaki işbirliği sayesinde, araç takip cihazı takılmayan araçların ve taşımaların, TIRPORT App gücüyle yönetilebilmesi olanaklı hale gelmektedir.

Her gün 600 kamyon yük alıyor; bir gündeki taşımaların bedeli 1 milyar TL’yi aşıyor

Taşımanın %92’sinin karayoluyla yapıldığı Türkiye, aynı zamanda Avrupa’nın en büyük kamyon pazarına sahiptir.

Türkiye’de, 850 bin kamyon yollardadır. Her gün ortalama 600 bin kamyon yük alıyor ve ortalama 285 kilometre taşıma yapılıyor. 2 bini aşkın lojistik firmasının faaliyet gösterdiği pazarda, bir günde gerçekleşen taşımaların bedeli yaklaşık 1 milyar TL’nin üzerinde gerçekleşiyor. Yollardaki kamyonların %10’unda bile araç takip sistemi yoktur. Diğer taraftan, trafikteki kamyonların, sadece %5’i lojistik firmalarına ve üretici şirketlere aittir. Geri kalan %95’in sahipliği bireyseldir. Lojistik firmaları %90’lar seviyesinde, spottan kamyonlar bularak, onlara yük vermektedir. Bu durum, taşımanın ve yükün güvenliği açısından, birçok riski de bünyesinde barındırmaktadır. Gecikmeler, teslimat raporlamaları, hırsızlıklar gibi birçok konu sektörü zorlamaktadır.

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TIRPORT, lojistik operasyon yönetimi ve yük takibi konusunda dünya çapında dijital çözümler üretmektedir. TIRPORT’un geliştirdiği teknolojiler, araç takip sistemleriyle ya da araçlardaki OBD portlarla konuşabiliyor, mobil aplikasyonlarla taşımanın her evresi gerçek zamanlı ve konum tabanlı raporlanabiliyor. TIRPORT sayesinde, lojistik firmaları ve yük verenler, taşımayı cepten yönetirken; yüklerini ve teslimat süreçlerini canlı bir şekilde izlemektedirler.

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