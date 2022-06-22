İflası istenirken büyüme rekoru kırmıştı: TMSF Aynes Gıda'yı satışa çıkarıyor

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF), eski yöneticilerine yönelik terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında mahkeme tarafından 9 Aralık 2016 tarihinde kayyım olarak görevlendirildiği Aynes Gıda’yı iflastan kurtararak yeniden satışa çıkardı.

Eski hissedarları tarafından, şirketin iflasının ertelenmesi için mahkemeye başvurdukları süreçte, çalışanlara maaşları düzenli ödenemedi, bankalara ve çiftçilere olan borçlar sebebiyle süt toplamakta zorlanıldı.

Denizli’nin Acıpayam ilçesindeki Aynes Gıda TMSF yönetimine geçtikten sonra, pandemi sürecinde bile üretim faaliyetlerinde herhangi bir aksama olmadan çalışmalarını sürdürdü. Kayyımlık yapılan kurumlarda istihdamın korunmasına gösterilen hassasiyetle Aynes Gıda,’da çalışan sayısı bini aştı ve her gün süt temin edilen 25 bin çiftçiyle bölge ekonomisindeki yerini korudu.

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Aynes Gıda’nın ihracatta gösterdiği başarısı da Türkiye İhracatçılar Meclisi tarafından teşekkür plaketiyle ödüllendirildi.

Aynes Gıda, çiftçilerle yapılan anlaşmalarla, yem verip süt toplayarak hayvanların kesime gitmesine de engel oluyor.

Fiyat tespiti için dünyanın en güvenilir dört bağımsız denetim şirketinden biriyle çalışıldı

TMSF büyük şirketleri satışa çıkarmadan önce genelde dünyanın en güvenilir dört bağımsız denetim şirketinden biriyle çalışmayı tercih ediyor.

Aynes Gıda’nın “muhammen bedeli” tespit edilirken de yine dört büyük şirketten biriyle çalışıldı. TMSF, Bankacılık Kanunu’nun kendisine verdiği yetkiye dayanarak Aynes Gıda’yı da “ticari iktisadi bütünlük” oluşturarak satışa çıkardı. Kurum 2005 yılından beri yüzlerce ihaleyi bu şekilde gerçekleştirdi ve yatırımcılar bugüne kadar hiçbir sorunla karşılaşmadı. Kısaca “TİB satışı” olarak adlandırılan bu yöntem sayesinde, şirketlerin hisseleri değil kıymetli varlıkları paket yapılarak satılıyor ve ihaleyi kazanan yatırımcı, geçmiş dönemden kaynaklanabilecek borçlardan sorumlu tutulamıyor. Muhammen bedeli 785 milyon 500 bin lira olarak belirlenen “Aynes Gıda Ticari ve İktisadi Bütünlüğü”, kapalı zarf ve açık artırma usullerinin birlikte uygulanması suretiyle ihaleye çıkarılacak.

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Satış ihalesi, 26 Temmuz 2022'de saat 11.00'da TMSF'nin İstanbul Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek. Aynes Gıda, 12 Ekim 2021 tarihinde gerçekleştirilen ihalede satış sunulmuş fakat TMSF Fon Kurulu, gelen teklifi yetersiz bularak satışa onay vermemişti.

SAHİPLERİ DOLANDIRICILIKTAN MAHKUM OLDU

Haklarında terör örgütü FETÖ soruşturması kapsamında açılan davaların devam ettiği eski hissedar ve yöneticiler SPK’nın tespit ettiği usulsüzlükler sebebiyle açılan davada mahkûm oldu. Denizli 4. Ağır Ceza Mahkemesi, Aynes Gıda’nın eski yönetim kurulu başkanı Nevzat Serin, eski yönetim kurulu başkan yardımcısı Ayhan Batur ile eski yönetim kurulu üyesi Mehmet Ali Özkan hakkında tahvil ihracı sürecinde finansal tablolarda kasıtlı bir şekilde, gerçeğe aykırı düzenlemeler yaptıklarını tespit etti. Sanıklara dolandırıcılık ve özel belgede sahtecilik suçlarından 3 yıl 4 ay hapis ve 20 bin Türk Lirası adli para cezası verildi.

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