Ekonomi TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı
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TMSF bir şirketi daha satışa çıkardı

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu (TMSF) bir şirketi daha satışa çıkardı. Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğünü için 47 milyon 400 bin lira muhammen bedel belirlendi.

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Haber Merkezi AA
TMSF, Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendisliki satışa çıkardı
Foto/arşiv

TMSF'nin Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilanına göre, Fon tarafından Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik AŞ ile Agas Teknoloji Ürünleri Sanayi ve Ticaret AŞ'ye ait mal ve varlıklar ile sözleşmelerden oluşturulan "Isystems Petrol ve Doğalgaz Mühendislik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü" ihale edilecek.

Muhammen bedeli 47 milyon 400 bin lira olarak belirlenen bütünlüğün ihalesinde, kapalı zarf ve açık artırma usulleri birlikte uygulanacak.

İhale, 12 Ocak 2022'de saat 11.00'de TMSF'nin Esentepe'deki binasında gerçekleştirilecek.

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