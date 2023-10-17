TOBB Başkanı Hisarcıklıoğlu'na yeni görev: Dünya Odalar Federasyonu başkanlığına seçildi

Açıklamada görüşlerine yer verilen Hisarcıklıoğlu, bu platformda Türk bayrağını dalgalandırmanın kendisi için büyük onur olduğunu bildirdi. Hisarcıklıoğlu, "Ne mutlu ki TOBB olarak tüm bölgesel, küresel kurum ve kuruluşların yönetimine seçiliyor, ülkemizi ve iş dünyamızı temsil etme onurunu yaşıyoruz. Küresel istişare mekanizmalarının tepe noktalarında yer alıyoruz. Yeni seçildiğimiz bu görev, iş dünyamızın ve oda-borsa camiamızın küresel ekonomide neleri başarabileceğinin en önemli göstergesi. Artık küresel iş dünyasını ve WCF çatısı altındaki binlerce odayı yönlendireceğiz. Başarımızın yurt dışında da görülüyor ve takdir ediliyor olması beni bir Türk olarak çok mutlu etti. Başkanı olduğum 365 oda ve borsamız ile 2 milyonu aşan firmalarımız adına gurur duyuyorum. Beni bu göreve layık gören, oy veren uluslararası iş dünyası temsilcilerine teşekkür ederim. Şimdi ülkemiz ve iş dünyamız için daha büyük bir şevkle koşma vaktidir." ifadelerini kullandı.