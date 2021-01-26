Ekonomi TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİADdan ortak bildiri Fiyat istikrarını ön koşul olarak görüyoruz
İŞ DÜNYASI

​TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'dan ortak bildiri

TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'dan ortak bildiri: Fiyat istikrarını ön koşul olarak görüyoruz

Türkiye’nin tacir, sanayici ve esnaflarını temsil eden TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'dan yayımlanan ortak bildiride küresel tedarik zincirlerinde ciddi aksamaların yaşandığı COVID-19 pandemisi sonrası normalleşme sürecinde, ekonomik büyüme ve istihdam için Türkiye’nin birinci önceliğinin fiyat istikrarı olduğuna inanıldığına vurgu yapıldı.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD ortak bir bildiri yayımladı. Fiyat istikrarına yönelik vurgunun yapıldığı bildiride Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkının verilmeye hazır olunduğu belirtildi.

TOBB, TESK, MÜSİAD ve TÜSİAD'dan yapılan ortak açıklama şöyle;

Fiyat istikrarı sağlanmadan ekonomide başlayan her canlanma, maalesef kısa süreli olmakta ve iş insanlarımızın yatırım ufkunu daraltmaktadır. Bu nedenle, ülkemizin hak ettiği refah artışını sağlamak için fiyat istikrarını bir ön koşul olarak görmekteyiz.

Fiyat istikrarının sağlanmasıyla Türkiye’de yatırım ortamı iyileşecek, öngörülebilirlik artacak, böylece katma değeri yüksek yeni teknoloji yatırımlarını ülkemize çekmek mümkün olacaktır. Bu açıdan bakıldığında Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde başlatılan yeni ekonomik reform gündemini çok yakından takip ediyor ve enflasyonla mücadelenin öncelikli hedef olmasını destekliyoruz. Enflasyonla mücadeleye yönelik Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Merkez Bankası koordinasyonunda yürütülen çalışmalarda bir kamu-özel sektör istişare sürecinin son derece faydalı olacağı kanaatindeyiz.

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Bu istişare süreci, tüm fiyatların serbest piyasa koşulları içinde oluşmasını gözeterek, küresel ve yerel fiyat dinamiklerinin sektörel bazda yakından izlenmesine ve ürün gruplarında görülen yapısal risklerin, maliyet dinamiklerinin ve arz-talep dengesizliklerinin tespit edilmesine katkıda bulunacak, böylece veriye dayalı politika tasarım sürecini destekleyecektir. İş dünyasında enflasyonla mücadelenin önemi ve fiyat istikrarının orta-uzun vadeli büyüme ve istihdam perspektifine olumlu katkısı konusunda farkındalığı artırmak için kurulacak bu istişare mekanizmasının son derece yararlı olacağına inanıyoruz.

Enflasyonla mücadelede başarılı olmamız için Merkez Bankası’nın ve ilgili kamu kurumlarının çabalarına tüm paydaşların destek vermesi gerektiğini biliyor, COVID-19 sonrası küresel toparlanma döneminde Türkiye’nin hak ettiği fiyat istikrarı hedefine hızla ulaşması için tüm katkıyı vermeye hazır olduğumuzu kamuoyu ile paylaşıyoruz.

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