Togg’un İstanbul’daki servis ağı dört yeni noktayla genişliyor

Togg, İstanbul’daki servis ve teslimat ağını dört yeni merkezle genişletecek. Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de açılacak noktalar, kullanıcıların bakım ve onarım hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Togg İstanbul servis merkezlerini genişletiyor

Togg İstanbul servis merkezleri ağına Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de açılacak dört yeni nokta eklenecek. Şirket, yeni servis ve teslimat merkezleriyle İstanbul’daki kullanıcılarına daha hızlı ve kolay hizmet sunmayı hedefliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde konumlandırılacak merkezlerde araçların bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecek. Yeni noktalar aynı zamanda Togg araçlarının teslimat süreçlerinde de hizmet verecek.

Dört ilçede hizmet sunacak

Togg’un İstanbul’da açacağı yeni servis ve teslimat merkezleri şu bölgelerde yer alacak:

Çekmeköy

Davutpaşa

Levent

Ümraniye

Özellikle nüfusun ve araç kullanımının yoğun olduğu bölgelerde açılacak merkezlerin, Togg’un büyüyen kullanıcı kitlesinin hizmetlere erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte kullanıcıların bakım, onarım ve araç teslimatı için daha yakın noktalardan hizmet alabilmesi hedefleniyor. Merkezlerin açılış tarihleri ve hizmet kapasitesine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.







