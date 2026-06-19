Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Ekonomi
Otomotiv
Togg’un İstanbul’daki servis ağı dört yeni noktayla genişliyor

Togg’un İstanbul’daki servis ağı dört yeni noktayla genişliyor

23:0319/06/2026, Cuma
IHA
Yeni Şafak
Yeni Şafak Haberlerini Daha Sık Gör: Tıkla ve Google'da Favorilere Ekle!
Sonraki haber
Togg’un İstanbul’daki servis ağı dört yeni noktayla genişliyor
Togg’un İstanbul’daki servis ağı dört yeni noktayla genişliyor

Togg İstanbul servis merkezleri ağı, Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de açılacak dört yeni noktayla genişliyor. Yeni servis ve teslimat merkezleri, Togg kullanıcılarının bakım, onarım ve araç teslimatı hizmetlerine daha hızlı ve kolay ulaşmasını sağlayacak.

Togg, İstanbul’daki servis ve teslimat ağını dört yeni merkezle genişletecek. Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de açılacak noktalar, kullanıcıların bakım ve onarım hizmetlerine daha kolay ulaşmasını sağlayacak.

Togg İstanbul servis merkezlerini genişletiyor

Togg İstanbul servis merkezleri ağına Çekmeköy, Davutpaşa, Levent ve Ümraniye’de açılacak dört yeni nokta eklenecek. Şirket, yeni servis ve teslimat merkezleriyle İstanbul’daki kullanıcılarına daha hızlı ve kolay hizmet sunmayı hedefliyor.

Şehrin farklı bölgelerinde konumlandırılacak merkezlerde araçların bakım ve onarım işlemleri gerçekleştirilecek. Yeni noktalar aynı zamanda Togg araçlarının teslimat süreçlerinde de hizmet verecek.

Dört ilçede hizmet sunacak

Togg’un İstanbul’da açacağı yeni servis ve teslimat merkezleri şu bölgelerde yer alacak:

  • Çekmeköy
  • Davutpaşa
  • Levent
  • Ümraniye

Özellikle nüfusun ve araç kullanımının yoğun olduğu bölgelerde açılacak merkezlerin, Togg’un büyüyen kullanıcı kitlesinin hizmetlere erişimini kolaylaştırması amaçlanıyor.

Yeni merkezlerin devreye alınmasıyla birlikte kullanıcıların bakım, onarım ve araç teslimatı için daha yakın noktalardan hizmet alabilmesi hedefleniyor. Merkezlerin açılış tarihleri ve hizmet kapasitesine ilişkin ayrıntılar ise henüz paylaşılmadı.



#togg
#i̇stanbul
#yerli otomobil
#servis ağı
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Survivor 2026 şampiyonu kim oldu? Nobre ile Nagihan finalinde son durum