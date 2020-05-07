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Ekonomi Tokattan İtalya, Fransa ve İngiltereye ceset torbası 1 milyon sipariş var
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Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası: 1 milyon sipariş var

Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası: 1 milyon sipariş var

Tokat'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.

Haber Merkezi DHA
İngiltere, İtalya ve Fransa, Tokat'tan 1 milyon ceset torbası sipariş etti.
İngiltere, İtalya ve Fransa, Tokat'tan 1 milyon ceset torbası sipariş etti.

Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.

  • Firma, iki hafta önce koronavirüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı. Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.

Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40), "Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz. Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık" dedi.

Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
FOTOĞRAF 9
Title
Tokat Organize Sanayi Bölgesi'nde 2014 yılında faaliyete başlayan ve ayda 70 bin civarında gömlek üreterek, İspanya, Almanya, Belçika ve Japonya başta olmak üzere 33 ülkeye ihracat yapan çok ortaklı tekstil fabrikası, koronavirüs salgını nedeniyle 11 Mart'ta yurt dışına ürün göndermeyi durdurdu.
Title
. Firma, iki hafta önce koronavirüs salgını dolayısıyla binlerce kişinin hayatını kaybettiği İtalya, İngiltere ve Fransa'dan toplam 1 milyon ceset torbası siparişi aldı.
Title
Gelen talep üzerine fabrika ceset torbası üretmeye başladı. Günde 6 bin ceset torbası üreten fabrika, siparişi yetiştirmek için yoğun şekilde çalışıyor.
Title
Koronavirüs nedeniyle gömlek ihracatını durdurduklarını söyleyen işletme ortağı Muzaffer Yılmaz (40), Koronavirüs nedeniyle tulum, maske ve ceset torbaları rağbet gördü. Bizim de yurt dışında bağlantılı olduğumuz firmalardan buna yönelik talepler oldu. Şu anda biz de ceset torbası imalatı yapıyoruz...
Title
Günlük 6 bin üretimimiz var. Şu andaki siparişlerimiz buna yönelik. 1 milyon siparişimiz var. Siparişlerimiz Avrupa ülkelerinden İtalya, İngiltere, Fransa başta olmak üzere birçok ülkeden sipariş aldık dedi.
Title
'MASKESİZ KİMSEYİ ÇALIŞTIRMIYORUZ' <br> <br> Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, Koronavirüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz diye konuştu.
Title
Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
Title
Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
Title
Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
Tokat'tan İtalya, Fransa ve İngiltere'ye ceset torbası
Tokat'ta, daha önce gömlek üretimi yapan bir tekstil fabrikası, ceset torbası üretimine geçti. İtalya, İngiltere ve Fransa gibi Avrupa ülkelerinden 1 milyon ceset torbası siparişi alan firma, yoğun şekilde üretim yapıyor.


'MASKESİZ KİMSEYİ ÇALIŞTIRMIYORUZ'

Fabrikanın mevcut kapasitesinin yarısıyla çalıştıklarını ifade eden Yılmaz, "Koronavirüsten dolayı yarı personel ile çalışıyoruz. Şu an mevcut çalışanımız 110 kişi. Personelimizin giriş ve çıkışlarında devamlı ateş ölçümleri yapılıyor. Maskesiz kimseyi çalıştırmıyoruz. Sosyal mesafe kurallarına uyum sağlıyoruz. Bizler de çalışanlarımızın sağlıkları için dikkat ediyoruz" diye konuştu.

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