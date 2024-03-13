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Ekonomi

TÜBİTAK'ın iş yeri hekimi ve teknik personel alımında başvuru süresi 25 Mart'a uzatıldı

TÜBİTAK'ın, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadroları için açtığı alım ilanına başvurular 25 Mart'a kadar yapılabilecek. Kurumun konuya ilişkin ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı.

09:23 - 13/03/2024 Çarşamba
AA
TÜBİTAK
TÜBİTAK

TÜBİTAK'ın, 4 Mart'ta ilana çıkılan alım için bugün dolacağı belirtilen başvuru süresi, iş yeri hekimi ile teknik ve destek personeli kadrolarında 25 Mart'a kadar uzatıldı.

Başvurular için gerekli koşullar, diğer detaylar ve süreçler TÜBİTAK'ın internet sayfası (www.tubitak.gov.tr) ile TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nde (kariyer.tubitak.gov.tr) yer alıyor. İş başvuruları TÜBİTAK İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştiriliyor.

4 iş güvenliği uzmanı alınacak

Öte yandan TÜBİTAK, Ankara'da görev yapacak 4 iş güvenliği uzmanının alımı için de ilana çıktı.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan ilana göre başvurular 22 Mart'a kadar yapılabilecek. Müracaatlar Kurumun İş Başvuru Sistemi'nden gerçekleştirilebilecek.

#Resmi Gazete
#süre uzatımı
#TÜBİTAK
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