Ekonomi TÜMOSANdan büyük başarı Hasılatını yüzde 141 artırdı
İŞ DÜNYASI

TÜMOSAN'dan büyük başarı: Hasılatını yüzde 141 artırdı

2021 yılı ilk çeyrek finansal sonuçlarını açıklayan TÜMOSAN, bu dönemde hasılatını geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artırdı. Yılın ilk çeyreğinde 27 milyon 249 bin 163 TL net kâr elde eden şirket, geçen yılın aynı dönemine göre satış adedini ise yüzde 72 artırmayı başardı. Üç aylık verilere ilişkin konuşan TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, koronavirüs salgını sürecinde tarım sektöründeki büyüme performansına işaret ederek milli bir tarım politikası oluşturulmasının önemine vurgu yaptı. İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’na göre TÜMOSAN ilk 500’e girerek 381’inci sırada yer alıyor.

Haber Merkezi İHA
TÜMOSAN 2021in ilk çeyreğinde hasılatını yüzde 141 artırdı
TÜMOSAN, 2021 yılı ilk çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı.

Albayrak Grubu şirketlerinden TÜMOSAN, 2021 yılı ilk çeyrek dönemi finansal sonuçlarını açıkladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, 2021 Mart sonu itibarıyla, şirketin hasılatı geçen yıla göre yüzde 141’lik artışla 265 milyon 185 bin 506TL’ye yükselirken satış adedindeki artış da yüzde 72 olarak gerçekleşti.

Üretim adedinde ise geçen yıla oranla yüzde 129’luk bir artış yaşandı. Şirketin brüt kâr marjı 2020 yılının 1’inci çeyreğinde yüzde 17 iken 2021 yılının aynı döneminde yüzde 25 oldu.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun

MİLLİ TARIM POLİTİKASI ŞART

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “Tarım sektöründe büyüme performansına baktığımızda yıllık bazda yüzde 4,6 olarak gerçekleştiğini görüyoruz. Sektörel bazda sanayi sektörünün yüzde 16,5 daraldığı, hizmet sektörünün yüzde 25 küçüldüğü bir ortamda tarım sektöründe yüzde 4,6 oranında bir büyüme yakalanması tarım sektörünün ülkemizde Covid-19 pandemi sürecine rağmen nasıl hızlı ve yeterli aksiyon alabildiğinin göstergesi olmuştur. Bu sebeple yeni ve sürdürülebilir bir milli tarım politikası şarttır. Yapmış olduğumuz acil eylem planlarımız sayesinde bu dönemi en az hasarla atlatma çabası içerisinde olduğunu bundan önceki değerlendirmelerimizde çokça kez dile getirmiştik. Yerli ve milli tedarik zincirimiz sayesinde bu dönemi özellikle üretim ve satış anlamında hissedilebilir bir olumsuz durum yaşamadan atlatmanın mutluluğu içindeyiz” dedi.

TÜMOSAN’ın hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi
TÜMOSAN’ın hasılatı geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 141 artış gösterdi

EN BÜYÜK 500 SANAYİ ŞİRKETİ ARASINDA

İSO’nun Türkiye’nin 500 Büyük Sanayi Kuruluşu 2020 Araştırması’na göre TÜMOSAN ilk 500’e girerek 381’inci sırada yer aldı.

Bu başarıyla ilgili görüşlerini aktaran Halim Tosun, “2020 yılında tüm dünyayı etkisi altına alan küresel salgına rağmen üretime devam eden ve ülke ekonomisine değer katan, bu başarının emektarı tüm çalışanlarımızı kutluyorum. Şirket olarak her geçen sene bu başarıyı aşmayı, yerli ve milli üretime desteğimizi sonuna kadar sürdürmeyi hedefliyoruz” dedi.

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