Ekonomi TÜMOSANdan altı ayda 14 milyar TLlik hasılat
İŞ DÜNYASI

TÜMOSAN'dan altı ayda 1.4 milyar TL'lik hasılat

Yüzde 100 yerli ve milli projelerle ülke ekonomisine ve yerli istihdama katkı sağlamayı süren TÜMOSAN, 2022 yılının ilk 6 ayında hasılatını bir önceki yılın aynı dönemine göre 825 milyon TL arttırarak 1,4 milyar TL'ye çıkardı. Şirketin söz konusu dönemdeki net karı ise 277 milyon TL oldu.

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Haber Merkezi İHA
TÜMOSANdan altı ayda 1.4 milyar TLlik hasılat
TÜMOSAN 2022 yılının ilk 6 ayında 277 milyon TL net kar elde etti.

TÜMOSAN’dan yapılan açıklamaya göre, 2022’nin ilk 6 ayında, şirketin hasılatı 1.4 milyar TL olarak gerçekleşti.

Açıklamada görüşlerine yer verilen TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun, “TÜMOSAN’ın 2021-2025 stratejik planında yer alan yatırım ve verimlilik hedeflerinin 2021 yılının ikinci yarısındaki olumlu sonuçlarını 2022’nin ilk 6 ayında da görmek mutluluk verici” dedi. 2022 ve 2023 yılının sektörlerimiz için yeni fırsatlar doğuracağını belirten Tosun, “2021 yılının son çeyreğinde başladığımız yatırımlarımız artarak devam edecek” dedi.

TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun
TÜMOSAN Genel Müdürü Halim Tosun
TÜMOSAN traktör satışında pazar payını artırmayı hedefliyor

TÜMOSAN Genel Müdürü Tosun, Türkiye’deki traktör ihtiyacının yarısını karşılayacak üretim kapasitelerinin olduğunu söyledi.

2022 ve 2023 yıllarında tüm piyasalarda yeni fırsatlar çıkacağına işaret eden Tosun “Tüm koşullara rağmen yatırımlarımıza ve büyümeye hızla devam ediyoruz. Hedeflerimizi yüksek, bakış açımızı her zaman pozitif tutuyoruz. Önümüze çıkan yeni yatırım fırsatlarını da her zaman değerlendiriyoruz. Böylece yüzde 100 yerli ve milli projelerimizle birlikte, ülke ekonomisine ve yerli istihdama da katkı sağlamayı sürdürüyoruz” diye konuştu.

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