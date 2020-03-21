Ekonomi Turizme korkunç kayıp 50 milyon kişi işini kaybedebilir
İŞ DÜNYASI

Turizme korkunç kayıp: 50 milyon kişi işini kaybedebilir

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bulut Bağcı, küresel turizm pazarının yıllık 1,7 trilyon dolar olduğunu belirterek, koronavirüs nedeniyle bu yıl 1 trilyon dolarlık kayıp beklediklerini bu rakamın turizmin etkilediği sektörlerle 5 trilyon dolara çıkacağını ve sektörde 50 milyon çalışanın işini kaybetmekle karşı karşıya olduğunu söyledi.

Haber Merkezi AA
Koronavirüs nedeniyle turizm ve etkilediği sektörlerde kaybın 5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.
Koronavirüs nedeniyle turizm ve etkilediği sektörlerde kaybın 5 trilyon dolar olacağı tahmin ediliyor.

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü (World Tourism Forum Institute) Başkanı Bulut Bağcı, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının turizme yönelik olumsuz etkilerine ilişkin açıklamalarda bulundu.

Dünyanın küresel olması ve sürekli seyahatlerin gerçekleştirilmesi nedeniyle virüsün çok hızlı yayıldığını dile getiren Bağcı, turizme dair verilere sahip uluslararası kuruluşlardan aldıkları son verilerin ve yaptıkları araştırmaların çarpıcı sonuçlar ortaya koyduğunu anlattı.

AVRUPA'DA İŞLER YOLUNDA GİTMİYOR

Bağcı, halihazırda seyahat sektörünün yüzde 70'inin durduğunu kaydederek, ülkelerin, hükümetlerin acil bir durum olmaması halinde seyahat edilmemesini istiyor.

Türkiye'nin ilk günden itibaren başta Sağlık Bakanlığı olmak üzere ilgili kuruluşların önemli işlere imza attığını anlatan Bağcı, ancak bazı ülkelerin önlem almada çok geç kaldığını, özellikle Avrupa'da işlerin yolunda gitmediğini bildirdi.

5 TRİLYON DOLARLIK KAYIP!

Dünya Turizm Forumu Enstitüsü Başkanı Bağcı, ilk olarak Çin'de görülen, tüm kıtalara ve neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüsün en çok vuracağı sektörlerden birisinin turizm olduğunu belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Küresel anlamda yıllık turizm pazarı 1,7 trilyon dolar. Uluslararası turizm yatırımcıları, otel grupları ve hava yolları şirketleriyle sürekli görüşüyoruz. Yaptığımız araştırmaya göre turizmde şu ana kadarki ekonomik kayıp 600 milyar dolar. Rakamın yıl sonunda en az 1 trilyon dolara çıkmasını öngörüyoruz. Yani kayıp korkunç boyutlarda. Turizmin etkilediği sektörlerle birlikte rakam 5 trilyon dolar olarak gerçekleşecektir. Ayrıca 50 milyon kişinin işini kaybetmesi bekleniyor."

  • Bağcı, Mastercard, American Ekspress ve Visa'nın verdiği rakamlara göre ilk çıktığı andan bugüne kadar virüsün dünya ekonomisine verdiği zararın 28-29 trilyon dolar olduğunu kaydederek, bu rakamın da artacağını bildirdi.

TOPARLANMA KOLAY OLMAYACAK

Bağcı, hava yolu şirketlerini ciddi krizler beklediğini ifade ederek, bazı havayolu şirketlerinin halka arz yoluyla nakit sıkıntısını gidermeye çalıştığını, bazılarının daha önce yapacağını duyurduğu anlaşmaları askıya aldığını söyledi.

Sıkıntının sadece hava yolu şirketleriyle sınırlı kalmayacağını halihazırda Türkiye'deki otellerin bile doluluk oranının dibe vurduğunu dile getiren Bağcı, yeni yatırımların durduğunu, şirketlerin personel çıkarmamak için alternatifler üzerinde çalıştığını anlattı.

Bağcı, otellerin fitness, SPA, bar ve benzeri sosyal alanlarının kapatıldığını ifade ederek, otellerin halihazırda sadece konaklama hizmeti verdiğini aktardı.

Turizmin en az 60 sektörü etkilediğini dile getiren Bağcı, "Bu konu işi zorlaştırıyor. Temennimiz bir an önce aşının bulunması ve salgının kontrol altına alınması. Ancak kısa sürede böyle bir ihtimal gözükmüyor. Salgın kontrol altına alınsa dahi turizmde toparlanma kolay olmayacaktır." dedi.

Bağcı, turizmcilerin şimdiden 2020'nin son çeyreğine odaklanması gerektiğini belirterek, personeli işten çıkarmanın en son düşünülmesi gerektiğini sözlerine ekledi.

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