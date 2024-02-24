Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Türk Metal Sendikası Başkanı Pevrul Kavlak'ı ve AK Parti Şanlıurfa eski milletvekili Halil Özcan'ı hastanede ziyaret etti. Erdoğan, hastanede ziyaret ettiği Kavlak ve Özcan'a geçmiş olsun dileklerini iletti.