Ekonomi Türk-İşten Milli Dayanışma Kampanyasına 3 milyon lira destek
İŞ DÜNYASI

Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira

Türk-İş'ten Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira destek

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu (Türk-İş), Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Biz Bize Yeteriz Türkiyem" çağrısıyla başlattığı Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.

Haber Merkezi AA
Türk-İş Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.
Türk-İş Milli Dayanışma Kampanyası'na 3 milyon lira bağışladı.

Türk-İş'ten yapılan açıklamaya göre, konfederasyon adına 3 milyon liralık bağış çekini, Genel Sekreter ve Türk Metal Sendikası Genel Başkanı Pevrul Kavlak, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'a dün teslim etti.

Bağış çekinin teslimi sırasında değerlendirmelerde bulunan Kavlak, yaşanılan zor süreçte, birlik ve beraberlik ruhunun önemine dikkati çekti.

Türk-İş'in 1 milyonu aşkın üyesi ve üye işçilerin aileleriyle 5 milyonluk büyük bir aile olduğuna işaret eden Kavlak, şunları kaydetti:

  • "Bu süreçte, başta Türk Metal Sendikamız olmak üzere konfederasyonumuza bağlı sendikalar otellerini sağlık çalışanlarına tahsis etti. Bunun yanında sokakta kağıt toplayan 700 kişiye konfederasyon olarak gıda yardımı yaptık. Sorumluluklarımızın farkında olarak adımlar atıyoruz. Türk-İş dün olduğu gibi bugün de ülkemizin en önemli değerlerinden biridir. Bu bilinçle bu zor günlerde 3 milyon liralık yardımla biz de elimizi taşın altına koyduk. İnşallah yapılan tüm yardımlar ihtiyaç sahiplerinin bir derdine derman olur."

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