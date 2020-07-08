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Ekonomi Türk markası, Gheorghe Haginin takımı FC Viitorul Constantanın resmi giyim sponsoru oldu
İŞ DÜNYASI

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren Altınyıldız Classics, Gheorghe Hagi’nin takımı FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu

Türk markası, Gheorghe Hagi’nin takımı FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu

Yurt dışında AC&Co. adıyla hizmet veren erkek giyim sektörünün önemli markası Altınyıldız Classics, Gheorghe Hagi’nin Romanya’da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu.

Haber Merkezi İHA
AC&Co. FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu.
AC&Co. FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu.

AC&Co., Galatasaray’da uzun yıllar top koşturan ve iki dönem teknik direktörlük yapan Gheorghe Hagi’nin Romanya’da sahibi olduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta’nın resmi giyim sponsoru oldu.

Yapılan bilgilendirmede; sponsorluk kapsamında sporcuların sezon boyunca ihtiyaçlarına yönelik her parça, AC&Co. tasarımcıları tarafından özel olarak tasarlandı. AC&Co., yıl sonuna kadar FC Viitorul Constanta’yı giydirmeye devam edecek.

Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den
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Galatasaray'ın efsane futbolcusu Gheorghe Hagi'den "evde kal" mesajı
Türk futboluna damga vuran Galatasaray'ın eski yıldız futbolcusu ve teknik direktörü Rumen Gheorghe Hagi, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı Türk vatandaşlarına görüntülü 'evde kal' mesajı gönderdi. Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün (YEE) talebi üzerine gönderdiği videolu mesajda Hagi, 'Merhaba Türkiye, ben zor günlerde evde kalıyorum, sen de evde kal, uzak kalma' dedi. Hagi'nin mesajı Köstence Yunus Emre Entitüsü'nün Twitter ve Facebook sayfalarında paylaşıldı.


FC Viitorul Constanta'yı Gheorghe Hagi kurdu

Galatasaray’ın efsanelerinden Gheorghe Hagi’nin 2009 yılında kurduğu ve teknik direktörlüğünü yaptığı FC Viitorul Constanta, küresel futbol endüstrisinde önemli bir projeye dönüştü. FC Viitorul Constanta, 10 yıllık yolculuğunda bir dizi etkileyici kilometre taşına ulaşarak Romanya Ulusal Şampiyonu oldu. FC Viitorul Constanta, Romanya Kupası’nı ve Romanya Süper Kupası’nı kazandı. UEFA Avrupa Ligi’nde oynadı. Milli takımlarda sürekli varlık gösterdi ve başarılı oldu.

Hagi'den tarihe geçen şampiyonluk
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Hagi'den tarihe geçen şampiyonluk
Galatasaray'ın efsane isimlerinden olan Gheorghe Hagi, 2009 yılında kurduğu Viitorul Constanța takımını Romanya Ligi'nde şampiyonluğa taşıdı. Son hafta maçında Cluj'u 1-0 yenen Hagi, teknik direktörlük kariyerinde ilk kez bu başarıyı elde etti.



FC Viitorul Constanta ve Georghe Hagi Futbol Akademisi’nin felsefesi, başarılı bir kariyeri ve uluslararası bir futbol yıldızı olan Gheorghe Hagi tarafından; ‘güven’, ‘inanç’ ve ‘cesaret’ gibi rehberlik eden ilkelerle ve değerlerle oluşturuldu.

FC Viitorul Constanta’nın başkanlığını ise 1997 yılında Barcelona’dan Galatasaray’a transfer olan ve Galatasaray’ın unutulmaz oyuncuları arasında yer alan Gheorghe Popescu yürütüyor.

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