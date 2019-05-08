Türk Telekom’dan ilk çeyrekte rekor büyüme

Türk Telekom, 2019 yılının ilk üç ayına ait finansal ve operasyonel sonuçlarını açıkladı. Şirket, 2018’de yakaladığı güçlü büyüme eğilimini yılın ilk çeyreğinde de sürdürürken, çift haneli büyüme rakamı ve yüksek faaliyet kârlılığı 2019’un ilk üç ayına damga vuran ana unsurlar oldu. 2019 ilk çeyreğinde şirketin toplam abone sayısı da bir önceki yılın aynı dönemine göre 4,1 milyon artışla 46,7 milyona yükseldi.

Yüzde 15,3’lük rekor gelir büyümesi ile kârını üçe katladı

2019’un ilk üç ayında yüzde 15,3 büyüme ile 5,4 milyar TL gelir elde eden Türk Telekom 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdiği açıklandı.

Türk Telekom’un faiz, amortisman ve vergi öncesi kârı da (FAVÖK) geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 34,7 artarak 2,7 milyar TL olarak gerçekleşti. Etkin gider yönetimi sayesinde geçen yıla göre 7,1 puanlık iyileşme sağlanan FAVÖK marjı ise son 12 yılın en yüksek değeri olan yüzde 49,1’e ulaştı. Yılın ilk çeyreğinde satış gelirleri ve FAVÖK’te elde edilen rekor büyüme ve FAVÖK marjındaki yüksek artış sonucunda Türk Telekom’un net kârı, geçen yılın ilk çeyreğindeki değeri üçe katlayarak 310 milyon TL olarak gerçekleşti. Türkiye’nin dijital dönüşümüne yatırımlarını hız kesmeden sürdüren Türk Telekom’un yatırım harcamaları da, 2019’un ilk çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 10 artarak 637 milyon TL’ye yükseldi.

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Son bir yılda 4,1 milyon yeni abone kazandı

Yılın ilk çeyreğinde 737 bin net abone kazanımı sağlayan Türk Telekom, toplam abone sayısını 46,7 milyona taşıdı. Türk Telekom’un toplam internet abone sayısı 131 bin artış ile 11 milyonu aşarken mobil abone sayısı ise ilk çeyrekte 575 bin artışla 22,1 milyona yükseldi. İlk çeyrekte mobilde net kazanımların yüzde 96’sını faturalı aboneler oluştururken faturalı abone oranı da yüzde 58’e ulaştı. Bir yıl önce yüzde 87 olan LTE nüfus kapsama alanı ise ilk çeyrekte yüzde 92’ye genişledi. Yalın DSL hatları dahil, toplam sabit erişim hatlarının sayısı 14,5 milyonu aşarken TİVİBU büyük ekran pazarında ikinci sıradaki yerini korudu ve toplam ödemeli TV aboneleri ilk çeyrekte net 34 bin artışla 3,7 milyona ulaştı.

Doany: "Türk Telekom’dan ilk çeyrekte rekor büyüme"

2019 birinci çeyrek finansal ve operasyonel sonuçlarını değerlendiren Türk Telekom CEO’su Dr. Paul Doany, 2018’de sergiledikleri rekorlarla dolu güçlü performansı 2019’da da devam ettirdiklerini belirterek, "Altyapı ve yeni nesil teknolojilere yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürerek Türkiye’yi geleceğe hazırlıyoruz" dedi.

Doany, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni yönetimimizden aldığımız destek ve yakaladığımız sinerjinin de etkisiyle, yılın ilk çeyreğinde operasyonel verimliliğimize odaklanarak FAVÖK marjımızı rekor seviyeye çıkardık. Ayrıca, 2008’deki halka arzdan bu yana en yüksek ilk çeyrek gelir artışını gerçekleştirdik. Net kârımızı geçen yılın aynı dönemine göre neredeyse üçe katladık. Fiber hane erişimimiz 19,1 milyonu aşarken yarım milyonun üzerinde mobil abone kazanımı ile mobildeki pazar payı hedefimize çok yaklaştık. Tüm bu sonuçlar kendini işine adamış bir ekip ve sağlam bir stratejinin başarılı şekilde uygulanması ile gerçeğe dönüştü".

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"Kurdaki dalgalanmanın finansallarımıza etkisini azalttık"

Döviz kurundaki dalgalanmadan korunmaya yönelik yeni türev ürünler geliştirdiklerini de aktaran Doany, "İki yıl önce sadece yüzde 13 olan döviz etkisinden korunma oranımızı ilk çeyrekte yüzde 84’e kadar çıkardık. Yabancı para riskimizi bu denli azaltmamız, kurların finansallarımız üzerindeki etkisini düşürerek daha öngörülebilir bir net gelir ve sürdürülebilir temettü elde etmemizi sağlayacak" ifadelerini kullandı.

"Faaliyetlerimizin başarılı sonuçları uluslararası yatırımcıların takdirini topluyor”

Türk Telekom’un ilk çeyrekte 500 milyon dolar tutarında tahvil ihracı gerçekleştirdiğini kaydeden Doany, "Yurtdışından 39 ülkeden 264 yatırımcının katılımıyla, ihraç miktarının 5 katı kadar talep topladık. Bu da, güçlü bilançomuzun, faaliyet sonuçlarımıza yansıyan rekor müşteri, gelir, faaliyet karlılığı büyümesinin, yüksek nakit oluşturma kapasitemizin yatırımcılar tarafından da takdir edildiğini gösteriyor. Bu tahvil ihracı sayesinde finansman vade ve maliyet yapımızı geliştirmeye devam edeceğiz” dedi.

Doany, 2019 ilk çeyrekte gerçekleştirdikleri diğer önemli gelişmelerle ilgili ise şu ifadelere yer verdi:

"Türkiye’nin en çok indirilen dijital klavyesi TAMBU’yu tamamıyla yeniledik"

"Türkiye’nin ilk yerli ve milli dijital klavyesi TAMBU’yu, kullanıcı istek ve beklentileri doğrultusunda tasarımından arayüzü ve içeriklerine kadar tamamıyla yeniledik. İçeriğine eklenen arama motoru, lokasyon arama, etiket arama, anında çeviri gibi birçok yeni ve eşsiz özelliği ile TAMBU, halen Türkiye’nin en çok indirilen dijital klavyesi olarak duygularımıza tercüman olmayı sürdürüyor. İlk çeyrek itibari ile TAMBU, 8,7 milyon indirilme rakamına ulaştı ve yeni arayüzünün ardından TAMBU üzerinden 41 milyar etkileşim gerçekleşti. Ayrıca, Horizon İnteraktif Ödülleri’nden Altın ödül ile dönen müşteri odaklı platformumuz Online İşlemler ilk çeyrek sonu itibari ile 26,4 milyon kez indirildi. Bu da dijital alandaki adımlarımızın tüketicilerimizin nezdinde ne kadar olumlu bir şekilde kabul gördüğünü bize gösteriyor. Ek olarak, geçtiğimiz günlerde yine tüketicilerin çok seveceğine inandığımız, Wirofon mesajlaşma platformunun da mimarı olan ekibimizle birlikte yepyeni yerli ve milli mesajlaşma uygulamamız LAFF’ın beta sürümünü sunmuş olmaktan büyük heyecan duyuyoruz.

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"TT VENTURES ile teknoloji girişimlerine yatırımlarımız devam ediyor"

Büyüme aşamasındaki girişimleri desteklemek adına kurduğumuz sektörün ilk kurumsal girişim sermayesi şirketi TT Ventures ile yatırımlarımıza eğitim alanında Mentalup ile devam ettik. Aynı zamanda Pilot programımızın eski mezunlarından olan Mentalup, çocuklara yönelik Türkiye’nin ilk oyunlaştırılmış eğitim platformu olma özelliği taşıyor".

"Bu toprakların değeri Türk Telekom Türkiye’ye hizmet ediyor"

Ayrıca, Türk Telekom’un uluslararası marka değerleme şirketi Brand Finance tarafından, üst üste 11’inci kez ’Türkiye’nin en değerli telekomünikasyon markası’ seçildiğinin de altını çizen Doany, sözlerini "Türk Telekom bugün, Türkiye’nin en büyük 500 şirketinin tamamı dâhil pek çok özel ve kamu kuruluşuna dijitalleşme yolculuklarında kılavuzluk ediyor. 2023 Türkiye’sine doğru hızla ilerlerken Türk Telekom olarak bir yandan altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürürken bir yandan da ülkemizi kalkındıracak yerli ve milli teknolojiler geliştirmeye, teknoloji girişimlerini desteklemeye, Türkiye için değer oluşturarak Türkiye’yi geleceğe bağlamaya devam edeceğiz" diye noktaladı.

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