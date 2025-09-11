Turkcell 'dünyanın en iyi şirketleri' listesinde

Türkiye’nin lider iletişim ve teknoloji şirketi Turkcell, TIME dergisinin Statista araştırma şirketi ile birlikte hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesine girerek büyük bir başarıya imza attı. 50 ülkeyi kapsayan ve çalışan memnuniyeti, gelir artışı ile ESG (çevresel, sosyal ve yönetişim) verilerine göre hazırlanan 1000 şirketlik listede Turkcell, Türkiye’de ilk 3’te yer alırken telekomünikasyon sektöründe birinci oldu.





“Dünyanın En İyi Şirketleri” sıralamasında ilk 250 şirket arasında yer aldıklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç, “Bugüne kadar yaptığımız çalışmaların dünyanın prestijli organizasyonları tarafından tescillendiğini görmek büyük bir mutluluk. Turkcell olarak, en değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. İnsan odaklı, kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum” dedi.

Turkcell, insan odaklı kurum kültürüyle, global çapta bir başarıya daha imza attı. Turkcell, dünyanın en önde gelen yayınlarından TIME dergisinin araştırma şirketi Statista ile birlikte 50 ülkede 200 bin kişi ile görüşerek hazırladığı “Dünyanın En İyi Şirketleri 2025” listesine girmeye hak kazandı. Türkiye’nin en iyi ilk 3 şirketi arasında yer alan Turkcell, sektöründe de bir numara oldu. Aynı zamanda dünya telekom şirketleri sıralamasında ise adını ilk 5’e yazdırdı.





Turkcell, geçtiğimiz yıl da dünyanın en prestijli iş dünyası yayınlarından Forbes tarafından, 50 ülkede 300 binden fazla çalışanın katılımıyla gerçekleştirilen araştırma sonucunda “Dünyanın En İyi İşverenleri” listesinde yer almıştı.

Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç.

Dünyanın en iyi ilk 5 telekom şirketinden biri Turkcell

Dünyanın en iyi ilk 5 telekom şirketi arasında yer almaktan dolayı büyük memnuniyet duyduklarını belirten Turkcell Genel Müdürü Dr. Ali Taha Koç şunları söyledi:

“Turkcell olarak, en değerli sermayemizin çalışanlarımız olduğuna inanıyoruz. İnsan odaklı, kapsayıcı ve yenilikçi bir anlayışla çalışmalarımıza yön veriyoruz. Bu vizyonun böylesi prestijli organizasyonlar tarafından ödüllendirilmesi bizi hem çok sevindiriyor hem de motive ediyor. Çalışan memnuniyetinin yanı sıra sosyal fayda çalışmalarımızın da dikkate alındığı “Dünyanın En İyi Şirketleri” listesinde ülkemizin en iyisi olmak bizim için büyük mutluluk. Hedefimiz, hissedarlarımıza, müşterilerimize ve ülkemize karşı sorumluluklarımızın bilinciyle Turkcell markasını çok daha ileriye taşımak. Bu başarıda emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarıma teşekkürlerimi sunuyorum.





Turkcell insan kaynaklarının odağında “İnsan” var