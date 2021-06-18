Türkiye ile Azerbaycan'ın ortak medya platformuna Kırgızistan da katıldı

Azerbaycan ve Türkiye’nin başlattığı projeye üçüncü ülke olarak Kırgızistan dahil oldu.

Kırgızistan'ın tek resmi analiz ve haber ajansı olan “Kabar” Ulusal Haber Ajansı, ülkenin iç ve dış politikasının medya koordinatörlüğünü de üstleniyor. Ajans, öncelikle Kırgızistan Cumhuriyeti'nde ve yurt dışında devlet kurumları ve sivil toplum kuruluşları tarafından sağlanan resmi bilgileri abonelerine ulaştırıyor.

Türkçe konuşan ülkeler arasındaki ilişkilerin derinleşmesi ve ortak projelerin yapılması yönünde atılan adımların en önemlilerinden birisi geçen sene Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev’in girişimiyle ortaya çıkmıştı. İki ülke arasında ortak medya platformunun kurulması için imzalar atılmıştı.

Ortak medya platformunun kurulması yönünde ilk pratik adım ise 24 Mayıs’ta Albayrak Medya Grubu ile Trend Haber Ajansı’nın teşebbüsüyle Bakü’de atılmıştı. Turkic.World (Türk Dünyası) adıyla kurulan ilk dijital projenin tanıtım toplantısına iki ülkeden önemli devlet, siyaset ve medya temsilcileri katılmıştı.

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Turkic.World projesi Türk Cumhuriyetlerinin de ilgisini çekmiş ve projeye katılma isteklerini ortaya çıkarmıştı. Azerbaycan ve Türkiye’nin başlattığı projeye üçüncü ülke olarak Kırgızistan’ın da katılması projenin daha da genişleyeceğinin göstericisi. Projeye katılan ülkelerin medya kuruluşları haberlerini ortak platformda kendi dilleriyle birlikte İngilizce ve Rusça da yayınlayabilecekler.

TEKNOLOJİ Albayrak Medya Grubu ile Azerbaycan Trend Haber Ajansı'ndan ortak medya platformu