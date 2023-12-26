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Ekonomi

Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda geri sayım başladı: 26-29 Aralık'ta Gaziantep'te kapılarını açacak

Bu yıl beşincisi düzenlenecek olan Türkiye Kooperatifler Fuarı için geri sayım başladı. Fuar ile önemli e-ticaret ve market temsilcileri ile tanışma ve iş yapabilme imkânı bulacak olan kooperatifler bu sayede yeni bir vizyon edinebilecek, üretim kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırarak dünya kooperatifleri arasına girebilecek.

12:53 - 26/12/2023 Salı
Yeni Şafak
Foto/arşiv
Foto/arşiv

Cumhuriyetimizin 100. yıl kutlamaları çerçevesinde, Türkiye Kooperatifler Fuarı’nın beşincisi 26-29 Aralık 2023 tarihleri arasında Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezinde ziyaretçilere kapılarını açıyor.


Fuarda kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firmaları ile esnaf ve çiftçilerimizden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içinde yer alan tüm aktörler tek bir çatı altında toplanarak kooperatiflerin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirecek.


Fuar ile önemli e-ticaret ve market temsilcileri ile tanışma ve iş yapabilme imkânı bulacak olan kooperatifler bu sayede yeni bir vizyon edinebilecek, üretim kapasitelerini ve ticaret hacimlerini artırarak dünya kooperatifleri arasına girebilecek.

Kaybolmaya yüz tutmuş meslek erbaplarının ustalıklarından örneklerin de sergileneceği fuar süresince gerçekleştirilecek çocuk etkinlikleri, eğitimler ve paneller sayesinde kooperatifçilerimizle birlikte, fuarı ziyaret eden yediden yetmişe tüm vatandaşlarımıza kooperatif bilinci ve farkındalığı aşılanacak.


Türkiye Kooperatifler Fuarı yetkilileri, imece kültürünün ticari hayata yansıması olan kooperatif işletme modelini geliştirmek ve yaygınlaştırmak amacıyla tüm vatandaşları kooperatif ürün ve hizmetleri ile tanışmak, kooperatif bilincini çocuklara ve gençlere aşılamak için fuara davet etti.





#Türkiye Kooperatifler Fuarı
#Gaziantep Ortadoğu Fuar Merkezi
#Fuar
#Tarım
#Kooperatif
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