Türkiye Kooperatifler Fuarı'nda geri sayım başladı: 26-29 Aralık'ta Gaziantep'te kapılarını açacak

Fuarda kooperatifler ve üst kuruluşları ile kooperatifçilikle ilgili kamu kurum ve kuruluşları, kooperatifçiliğe destek sağlayan bankalar ile özel sektör ve sivil toplum kuruluşları, zincir marketler ve önde gelen elektronik ticaret firmaları ile esnaf ve çiftçilerimizden girişimci ve tüketicilere kadar ticari hayatın içinde yer alan tüm aktörler tek bir çatı altında toplanarak kooperatiflerin yerli ve milli üretimdeki gücünü pekiştirecek.