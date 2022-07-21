Ekonomi TUSAŞ ile Airbus arasında üç yeni iş birliği
İŞ DÜNYASI

TUSAŞ ile Airbus arasında üç yeni iş birliği

Türk Havacılık ve Uzay Sanayii AŞ (TUSAŞ) ve Airbus arasında 3 yeni iş birliği anlaşması imzalandı. Sözleşme, A350F’in bariyer duvarı, A320 serisi 18 ve 19 kısım birleşimi ile A220 serisi orta alt gövde panellerini kapsayacak.

Abone Ol Google News
Haber Merkezi AA
TUSAŞ ile Airbus arasında üç yeni iş birliği
Foto/arşiv

TUSAŞ'tan yapılan açıklamaya göre, imzalanan sözleşme, A350F’in bariyer duvarı, A320 serisi 18 ve 19 kısım birleşimi ile A220 serisi orta alt gövde panellerini kapsayacak.

2024'ten itibaren tüm program boyunca, A350F Platformunun-Bariyer Duvarı'nın tek kaynak tedarikçisi olacak Türk Havacılık ve Uzay Sanayii hava taşımacılığının geleceğini şekillendirecek geniş gövdeli kargo uçaklarının en yeni platformlarından biri olan A350F Platformu için bariyer duvarı tasarlayacak, üretecek ve tedarik edecek.

TUSAŞ, Airbus A320 tek koridor serisinin 18/19 kısımlarının üretimi ve birleştirme işinin yüzde 50'sinden sorumlu olacak. Türk Havacılık ve Uzay Sanayii aynı zamanda A220 serisi platformların orta alt gövde panellerini de 2023'ten itibaren tek kaynak tedarikçi olarak üretecek ve teslim edecek.

20 yılı aşkın süredir Airbus platformlarına binlerce parça ve komponent sağlayan TUSAŞ'ın devam ettiği projeler arasında A350XWB kanatçıkları, A330 istikamet dümeni, A320 kısım 18 ve kısım 19 üretimi yer alıyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Türk Havacılık ve Uzay Sanayii Yönetim Kurulu Başkan Vekili Ömer Cihad Vardan da Airbus şirketiyle bir kez daha kapsamlı ve uzun süreli bir iş paketi daha imzalamanın gururunu yaşadıklarını belirterek, "İnanıyorum ki şirketimiz ve Airbus arasında olan yakın iş birliği A320 Serisi, A350F, A220 programlarının performansını ve maliyet etkinliğini destekleyecek. Bu iş birliğinde emeği geçen tüm çalışma arkadaşlarımı ve Airbus yetkililerini tebrik ediyorum." ifadelerini kullandı.

Merkez Bankası faiz kararını açıkladı
EKONOMİ
Merkez Bankası faiz kararını açıkladı

Beyaz eşya sektörü Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracatını korudu
EKONOMİ
Beyaz eşya sektörü Rusya-Ukrayna savaşına rağmen ihracatını korudu

Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
EKONOMİ
Türkiye'nin ilk nükleer santralinde son reaktörün temeli atıldı
10 bin dolar değerinde

10 bin dolar değerinde

İstanbul'da çalınan 100 yıllık halı bulundu.
Ödeme süresi değişti

Ödeme süresi değişti

​Tüm araç sahiplerini ilgilendiriyor.
CHP heyeti Kılıçdaroğlu mitingi için plaja indi: Megafonlu çağrıya tatilcilerden tepki

Piyasaların merakla beklediği açıklama geldi.

​PKK'lı teröristin ifadesi Selahattin Demirtaş ve HDP'li vekilleri zora sokacak.

İlçede 127 aileye geçim kaynağı oldu.

​Diriliş Ertuğrul'un yapımcısından bomba gibi bir proje daha...

​Likya'nın dünyaya açılan kapısı: Herkes görmek için akın ediyor.

'Bugüne kadar hiç görülmemiş bir bolluk olacak.'

​Bakanlık harekete geçti: Ağustos ayında başlayacak.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.