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Ekonomi

Tütün ürünleri dağıtım araçları artık tek renk olacak: Süre verildi

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, tütün ürünleri sektörüne ait dağıtım araçlarının yalnızca beyaz renkli olmasına dair düzenleme yapıldı. 

13:16 . 20/09/2023 Wednesday
DHA
Arşiv

Arşiv

Tarım ve Orman Bakanlığı'nın, tütün mamulleri ve alkollü içki satış ve sunumuna ilişkin yönetmelikte değişiklik yapılmasına ilişkin yönetmeliği, Resmi Gazete'de yayımlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; değişiklik Cumhurbaşkanlığı Bağımlılıkla Mücadele Yüksek Kurulu'nun talebi üzerine Türkiye'nin 'Tütün Kontrolü Strateji Eylem Planı' çerçevesinde hazırlandı.

Buna göre; tütün mamulü sektöründeki firmaların dağıtım araçları beyaz renkte olacak.

Firmalara ait tüm araçlar üzerinde yer alabilecek bilgilere ilişkin kısıtlama ve düzenlemeler öngörüldü.

  • Firmalara 1 yıllık uyum süresi tanınacak.

Açık alkollü içki satış yapılan iş yerleri için perakende tütün mamulü ve alkollü içki satış belgesi düzenlenemeyecek. 

Bar, içkili restoran gibi işletmeler için farklı bir iş yeri açma ve çalışma ruhsatı ibraz edilmiş olsa dahi açık alkollü içki satış belgesinin yanında perakende alkollü içki veya perakende tütün mamulü satış belgesi tanzim edilemeyecek.

Değişiklik öncesinde düzenlenmiş satış belgeleri geçerliliklerini koruyacak.






#Tarım ve Orman Bakanlığı
#Tütün
#Resmi Gazete
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