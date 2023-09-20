Tütün ürünleri dağıtım araçları artık tek renk olacak: Süre verildi

Alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satış yasağı genişletildi. Düzenlemeye göre, alkollü içki sunumu ve satışı ile tütün mamulleri satışının yasak olduğu sağlık, eğitim ve öğretim, kültür ve spor hizmeti verilen yerlerde bu yasak, bu gibi yerlerin yerleşkeleri için de geçerli olacak.